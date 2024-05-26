320 абитуриенти преминаха по червения килим в Асеновград (СНИМКИ)

Празник на младостта, красотата и грамотността!

Община Асеновград изпрати тържествено всичките си зрелостници от випуск 2024 г. Общо 320 абитуриенти бяха поздравени лично от кмета на града д-р Христо Грудев. Той им връчи папирус с послание и им пожела „попътен вятър“ в предизвикателството, наречено „Живот“. 12-токласници от 3 асеновградски професионални гимназии и 2 средни училища преминаха по червения килим в последните няколко празнични вечери. 320-те вече пораснали деца отпразнуваха своето успешно завършване на средно образование.

Снощната тържествена вечер беше последната от тазгодишния 3-дневен фестивал на младостта, красотата и грамотността. Младежите бяха аплодирани бурно от многобройната публика. На свой ред, абитуриентите раздаваха усмивки на всички, а от очите им искреше щастие. СНИМКИ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ: Албум на ПГ „Св. Патриарх Евтимий“ – ТУК: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860263959476436&type=3 . Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук! Албум на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГ „Цар Иван Асен II“ и ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски“ – ТУК: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860955692740596&type=3 . Албум на СУ „Св. княз Борис I“ – ТУК: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861324242703741&type=3 .

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