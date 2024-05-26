320 абитуриенти преминаха по червения килим в Асеновград (СНИМКИ)
Празник на младостта, красотата и грамотността!
Снощната тържествена вечер беше последната от тазгодишния 3-дневен фестивал на младостта, красотата и грамотността. Младежите бяха аплодирани бурно от многобройната публика. На свой ред, абитуриентите раздаваха усмивки на всички, а от очите им искреше щастие.
СНИМКИ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ:
Албум на ПГ „Св. Патриарх Евтимий“ – ТУК: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860263959476436&type=3 .
Албум на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГ „Цар Иван Асен II“ и ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски“ – ТУК: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860955692740596&type=3 .
Албум на СУ „Св. княз Борис I“ – ТУК: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861324242703741&type=3 .
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от АСЕНОВГРАД:
Община Асеновград доставя нови електрически автобуси
В Асеновград се проведе заключителна пресконференция за обновяването на читалище "Родолюбие"
НЧ „Родолюбие“ – Асеновград бе официално открито с оперен концерт
Община Асеновград казва докъде е стигнала с проекта за обновяване на читалище в града
Започва изграждането на общински паркинг с търговска зона в Асеновград
„Асеновградски баири“ – Два дни спорт, музика и адреналин
„Капка по капка - живот“ – кръводарителска кампания в Асеновград
ДФ „Асеневци“ – Асеновград набира нови доброволци
Започват Майски културни празници на Асеновград
"Танцова фиеста" с пълен площад и безброй танци в Асеновград (СНИМКИ)
Редактор:
Actualno.com
Етикети: 24 май Асеновград