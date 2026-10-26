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Президентът през очите на децата: Как подрастващите си представят държавния глава

26 октомври 2026, 6:45 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентът през очите на децата: Как подрастващите си представят държавния глава

Как изглежда президентската институция през очите на децата? Първокласниците от 145-о основно училище „Симеон Радев“ в София следят новините, интересуват се от работата на държавния глава и имат свои идеи за това кой заслужава да заеме поста. В деня на президентските избори пред bTV и Нова телевизия те отправиха послания към възрастните и очертаха какъв трябва да бъде следващият президент на България. Още: Без припаднали в "Арена София": Спокойно протича обработката на изборните протоколи

Какво да е си президент?

За някои от децата гледането на новини е част от ежедневието. Други вече мечтаят за съвсем различни професии – от лекар, футболист и гимнастичка до клоун и военен полицай. Президентската професия обаче не привлича всички.

„Малко е трудно да си президент, защото имаш много задължения и нямаш почивка“, обясни едно от децата. Според малките ученици държавният глава трябва да ръководи, да взема важни решения и да се грижи за страната. Те са наясно и с отговорността, която върви с тази позиция.

Когато трябва да посъветват възрастните кого да изберат, първокласниците поставят на първо място ума, добротата и отношението към България. Част от тях предпочитат жена да застане начело на страната, други смятат, че мъжът би имал повече опит.

„Този, който има най-добрата душа и не мисли лошо за България“, каза едно от децата за качествата на подходящия кандидат.

Сред предложенията им има и по-необичайни идеи. Някои си представят президент със свръхсили, който може да защити България от всяка опасност, да залови лошите хора и да разреши всички проблеми. Други биха поверили поста на любим герой, който според тях би се справил с лекота. 

На въпроса колко трябва да получава държавният глава за работата си, отговорите също са разнообразни. Децата признават, че президентът има много отговорности и затова трябва да получава възнаграждение. За тях обаче по-важно е какво прави човекът на този пост.

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А задачите пред следващия президент, според първокласниците, са ясни: да помага на хората, да мисли повече за децата, да взема разумни решения и да се грижи за България.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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