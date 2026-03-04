Над 1600 заявления за безплатна подмяна на отоплителен уред - подадени в Асеновград

Към момента са подадени общо 1662 заявления от домакинства на територията на Асеновград и населените места от общината. Извършени са близо 1000 обхода. Огледи са направени както в града, така и в населените места на територията на общината. Сключени са 712 договора за безвъзмездна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с екологични алтернативи, от които 625 – за климатици и 87 за уреди на пелети.

Към настоящия момент са подменени общо 141 отоплителни уреда в домакинства от Асеновград и населените места на общината. Изпълнението се реализира поетапно, съгласно предварително изготвен график. Монтажът на новия екологичен уред е технологично обвързан с демонтаж на съществуващите отоплителни устройства на дърва и/или въглища, поради което организацията на работа цели да не се допуска домакинствата да остават без отопление по време на процеса на подмяна. С оглед на очакваното трайно подобряване на метеорологичните условия, в края на месец март се предвижда ускоряване на дейностите по подмяна на отоплителните уреди, като включването на домакинствата в графика за подмяна ще се извършва след предварително съгласуване с тях.

Същевременно, продължават обходите на жилищата на кандидатите, заявили подмяна на отоплителен уред с екологична алтернатива, както и приемът на документи. Всички домакинства на територията на община Асеновград могат да подадат заявления в офиса на адрес: Търговски център, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, офис №2, както и по e-mail: asenovgrad@greenair.bg . При подаване на документи по електронен път, същите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава идентификационен код на подаденото заявление по електронен път. Допълнителна информация може да бъде получена на местата за подаване на документи или на следния телефонен номер: 0878 447 329 - всеки работен ден, от 09:00 ч. до 17:30 ч.