Игра на нерви: Какво прави Тръмп с Иран? (ВИДЕО)

Планираните преговори между Иран и Съединените американски щати в Щвейцария бяха отменени. Това се случи едва два дни след подписването на меморандум за разбирателство, който откри периода за договаряне на трайно споразумение относно иранската ядрена програма и възстановяването на свободното корабоплаване през международно значимия Ормузки проток.

За момента дългоочакваното споразумение между двете държави представлява единствено декларация за намерения. За да бъде достигнат финален консенсус, САЩ и Иран имат период от 60 дни, в който трябва да продължат своите преговори и да изработят окончателно и международноправно обвързващо споразумение.

Макар меморандумът да очертава рамката за бъдещо споразумение, редица ключови въпроси все още не са получили конкретен отговор. Сред тях са бъдещият режим на корабоплаване през Ормузкия проток, ролята на регионалните съюзници на двете страни и най-вече параметрите на иранската ядрена програма.

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В документите, ислямската република отново повтаря официалната си позиция, че никога няма да произвежда атомни оръжия, а като мярка за сигурност се предлага разреждането на складирания високообогатен уран под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Все още не е напълно ясна ролята на Израел. Иран настоява Израел да се изтегли от Южен Ливан, но израелският министър на отбраната Израел Кац изключи такава възможност в близко бъдеще.

Малко преди внезапната отмяна на срещата в Швейцария, която бе предвидена за днес полуофициалната иранска агенция „Тасним“ съобщи, че иранските преговарящи искат първо да видят реални доказателства за изпълнението на временните договорености от страна на Вашингтон.

Така бъдещето на процеса остава несигурно. Макар и двете страни да декларират готовност за диалог, липсата на доверие и разногласията по ключови въпроси продължават да поставят под въпрос възможността рамковото споразумение да прерасне в траен договор.