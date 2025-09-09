Атака с дрон над флотилията с Грета Тунберг, плаваща с хуманитарна помощ към Газа (ВИДЕО)

Флотилията от кораби, насочила се към Ивицата Газа, за да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон. При удара е възникнал пожар на борда на плавателния съд, който бързо е бил потушен. Атаката е станала в района на Тунис, пишв БТА.

🚨 BREAKING: Greta Thunberg was aboard a Gaza aid ship hit by a suspected drone strike off the coast of Tunisia.



The vessel, carrying activists and humanitarian supplies, was set ablaze mid-mission.



Attacking aid workers is not war, it’s terror. pic.twitter.com/Q2iBQ0FLgQ — Brian Allen (@allenanalysis) September 9, 2025

С един от корабите, потеглили от Барселона миналата седмица, пътува и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Тунизийската национална гвардия заяви обаче, че не засякла никакъв дрон в района. Според гвардията първите констатации във връзка с инцидента са за възникнал пожар сред спасителните жилетки на борда на кораба, докато той се е намирал на 50 мили от пристанището на Сиди Бу Саид в Тунис. По случая е започнало разследване.