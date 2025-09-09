Войната в Украйна:

Атака с дрон над флотилията с Грета Тунберг, плаваща с хуманитарна помощ към Газа (ВИДЕО)

09 септември 2025, 06:28 часа 287 прочитания 0 коментара
Атака с дрон над флотилията с Грета Тунберг, плаваща с хуманитарна помощ към Газа (ВИДЕО)

Флотилията от кораби, насочила се към Ивицата Газа, за да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон. При удара е възникнал пожар на борда на плавателния съд, който бързо е бил потушен. Атаката е станала в района на Тунис, пишв БТА.

ОЩЕ: Заради бурни ветрове: Флотилията с Грета Тунберг не стигна до Газа

С един от корабите, потеглили от Барселона миналата седмица, пътува и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Тунизийската национална гвардия заяви обаче, че не засякла никакъв дрон в района. Според гвардията първите констатации във връзка с инцидента са за възникнал пожар сред спасителните жилетки на борда на кораба, докато той се е намирал на 50 мили от пристанището на Сиди Бу Саид в Тунис. По случая е започнало разследване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ивицата Газа хуманитарна помощ Грета Тунберг информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес