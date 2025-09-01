Заради бурни ветрове: Флотилията с Грета Тунберг не стигна до Газа

Силни средиземноморски ветрове принудиха флотилия, превозваща хуманитарна помощ за Газа и стотици пропалестински активисти на борда, сред които и екоактивистката Грета Тунберг, да се върне обратно в Барселона, съобщиха организаторите, цитирани от БГНЕС. „Поради небезопасни метеорологични условия извършихме пробно плаване и след това се върнахме в пристанището, за да изчакаме бурята да отмине“, се казва в изявление на инициативата Global Sumud Flotilla (“Глобална флотилия“), без да се уточнява кога точно корабите са се прибрали в Барселона.

Вчера Грета Тунберг обяви на пресконференция в Барселона, че възнамерява да пробие блокадата на Ивицата Газа. Както се очакваше, към нея се присъединиха десетки кораби с пропалестински активисти като част от т.нар. "Глобална флотилия".

Когато вятърът утихне

Очаква се второто им отплаване от пристанища на Средиземно море, както и от Тунис да бъде на 4 септември. Акцията е символичен протест срещу войната, хуманитарната криза и глада в Газа.

В интервю за AFP Тунберг коментира, че държавите не правят достатъчно и предават не само палестинците, но и цялото човечество.

Намеренията на екоактивистката обаче предизвикаха Израел да обяви, че ще направи всичко възможно да я задържи заради тероризъм.

Световни издания отбелязват, че израелските министри изготвят планове за задържането й в условия на "терористично ниво" и да я поставят в затвор с максимални мерки за сигурност, за да обезкуражат други подобни инициативи в бъдеще.

