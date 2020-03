Австралия обвини Facebook в разкриване на лични данни на над 300 хиляди нейни граждани

„Лична информация на австралийски потребители на Facebook беше разкрита и прехвърлена към приложението This is Your Digital Life с цел, различна от тази, посочена в събирането на данни, което нарушава националното законодателство за поверителност на информацията и защита на личните данни. Потребителите не са могли да направят разумен избор и да контролират начина, по който ще бъде разкрита личната им информация. Тези действия са направили личните данни на 311 127 австралийски потребители достъпни за продажба и употреба, включително за политическа реклама “ , се казва в заявлението на регулатора, предадено и на Федералния съд на Австралия. В документа се отбелязва, че между март 2014 г. и май 2015 г. Фейсбук е разкрила личната информация на австралийски потребители и не е предприела разумни стъпки за защита на тези данни. Според ръководителя на комисията Анджелина Фолк, компанията съзнателно е допуснала системни нарушения на националното законодателство, което може да доведе до значителни санкции. Съобщава се, че Федералният съд в Австралия може да глоби Facebook 1,7 милиона австралийски долара (1,1 милиона щатски долара) за всеки отделен случай на нарушение на закона за поверителната информация и защитата на личните данни Вижте още: