Бебе в руините на Газа: Изкуствен интелект лъже в полза на "Хамас" (СНИМКИ)

Тези изображения се създават относително лесно и целят да предизвикат определени емоции у потребителите - най-често съчувствие и възмущение като по този начин изкустно объркват и манипулират публиката, за да подкрепи определена кауза.

Още по-неприятно е, че подобни фалшиви снимки объркват и манипулират не само обикновени потребители в интернет, но очевидно жертва стават и авторитетни медии.

Една такава снимка, претендираща, че показва страдащо бебе, затрупано под отломките от сграда, бе тиражирана на първа страница на печатния брой от 19 октомври на френското издание "Либерасион". Снимката "илюстрира" статия със заглавие "Призракът на пожара в Близкия изток", посветена на "смъртоносната експлозия в болницата в Газа".

Снимката обаче е сравнително лесно да бъде разпозната като фалшива дори без да се брои основното фрапиращо несъответствие - например, бебето има 6 пръста на ръката си вместо 5. Въпреки това пропагандата разчита на това, че много хора не биха били склонни да се вгледат внимателно и машинално и първосигнално биха разпространили снимката нататък на принципа, че щом е показано, значи е така, без да си зададат някои въпроси. А това работи много добре за прокарването на оределени тези и настройването на общественото мнение.

След експлозията в болницата Ал-Ахли в град Газа много издания, включително авторитетни, вече бяха обвинени за това, че побързаха да публикуват непроверена информация, че трагедията е била предизвикана от ракета, изстреляна от Израел. От Израелските отбранителни сили изразиха разочарованието си от това, че редица медии безкритично възприеха версията на "Хамас", че виновник за трагедията е Израел без щателна проверка на източници и доказателства.

Can’t believe they did this. A fake AI fabricated picture of a dead Palestinian baby was featured on the @libe front page. pic.twitter.com/23ajqdN6sP