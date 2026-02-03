Брутален пожар изпепели стотици сергии на пазара в Техеран - там, където бе зародишът на протестите (ВИДЕО)

На фона на напрежението със Съединените щати и бруталното потискане на протестите в Иран - на 3 февруари избухна пожар на централния пазар в северозападната част на столицата Техеран, в луксозния квартал Джанатабад. Това е един от най-големите градски пожари в страната през последните години. Екипите на място съобщиха пред местната информационна агенция Tasnim, че най-малко 200 сергии и магазини са били напълно унищожени. Няма данни за жертви.

Умишлен акт или случайност?

Властите разследват причините за пламналия огън. Въпреки че остарялата инфраструктура и продължаващото пренебрегване на обществените пространства в Иран често водят до пожари и бедствия, фактът, че огънят е възникнал на пазар, поражда подозрения, че това е умишлен акт.

🔥 Massive fire breaks out at Jannat Market in Tehran



Thick black smoke was seen rising over the area as multiple firefighting units were deployed to contain the blaze.



According to initial reports, the fire spread rapidly through market stalls. No casualties have been… pic.twitter.com/FRj24cWeX8 — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2026

Пазарите в Техеран бяха център на протестите, които обхванаха страната през декември 2025 и януари 2026 г. Демонстрациите започнаха като търговски стачки след рязкото обезценяване на местната валута и бързо прераснаха в широко обществено недоволство срещу режима на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Неговите сили за сигурност пък удариха брутално по протестиращите граждани - особено на 8 и 9 януари. Според независими оценки броят на жертвите може да е стигнал 36 500, а ранените са стотици хиляди.

През последните дни бяха публикувани доклади от търговци на пазарите в Иран, в които се посочва, че много от тях са останали затворени или дейността им е била ограничена от властите и милицията "Басидж", в резултат на което прехраната на много търговци е била сериозно засегната, предава Israel Hayom.

