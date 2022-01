Бунтовници взривиха три танкера с гориво в Абу Даби (ВИДЕО)

Три петролни танкера са избухнали в индустриалната зона „Мусафа“, в близост до складове на държавната петролна компания АДНОК, съобщиха от полицията.

Друг пожар е пламнал на строителен обект на международното летище на Абу Даби.

Според полицията при разследването на двете места са открити части от малък летателен апарат, който може да е дрон.

Абу Даби е седалище на правителството на ОАЕ и ръководи външната политика на страната.

При инцидентите не са причинени значителни щети, се казва в изявлението.

ОАЕ до голяма степен намалиха военното си присъствие в Йемен през 2019 г., но продължават да контролират йеменските сили чрез въоръжение и обучение.

Хутите са извършвали многократно трансгранични ракетни и атаки с дронове срещу Саудитска Арабия и в миналото са заплашвали да атакуват и ОАЕ.

