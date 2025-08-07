Часове след срещата Путин - Уиткоф: Турският външен министър позвъни в Кремъл

Турският външен министър Хакан Фидан е провел телефонен разговор в четвъртък с руския си колега Сергей Лавров, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на дипломатически източници. Разговорът е бил фокусиран върху последните развития, свързани с преговорите между Русия и Украйна и идва часове след срещата между руския диктатор Владимир Путин и американският пратеник Стив Уиткоф, която се проведе в Москва и продължи три часа.

Турция иска да е посредник

Източници от турското външно министерство съобщиха, че двамата са обсъдили текущото състояние на преговорите, насочени към разрешаване на продължаващия конфликт, който започна през февруари 2022 г.

Турция играе посредническа роля между Русия и Украйна, като е домакин на мирни преговори през първите месеци на конфликта, а по-късно е домакин на подновени разговори между страните в Истанбул през май, юни и юли тази година. ОЩЕ: Срещата Путин-Уиткоф завърши, войната - не (ВИДЕО)

Срещата Путин - Уиткоф

Срещата на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стиф Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Кремъл продължи близо три часа и на нея присъстваха помощникът на руския лидер Юрий Ушаков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

След срещата Юрий Ушаков обяви, че разговорът между Путин и Уиткоф е бил полезен и конструктивен. Двамата били обсъдили украинската криза. Русия била предала сигнали на американската страна по украинския въпрос и получила съответните сигнали от Тръмп.

"Не го наричам пробив – работим по това от много време. Хиляди млади хора умират, най-вече войници, но знаете – ракети удрят Киев и други места в Украйна. Мисля, че от началото на годината Русия е загубила 20 000 войници от началото на годината (бел. ред. - Тръмп има предвид убити). Оценката за Украйна е 9000 – ужасна ситуация". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и всъщност представляват ирония, що се отнася до казаното за пробив. Причината – досега всички, включително Тръмп, се хвалят колко хубава била срещата на пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Москва, но никой не говори за конкретни постигнати споразумения. Всичко това напомня на скорошните оплаквания на Тръмп как всеки път като говори с Путин по телефона, разговорът е "хубав" и моментално след това Русия бомбардира някъде в Украйна, удряйки цивилни цели. ОЩЕ: Без да иска Тръмп се изпусна колко близо е до мира в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)