Дагестанската милиция примамила и била гей порноактьор, ползвала го да хване и други хомосексуални (ВИДЕО)

Според информацията, Матвей Володин (псевдоним USSRboy) бил примамен в Дагестан от местните сили за сигурност - те се "запознали" с него чрез Интернет и го "поканили" да им дойде на гости. Володин, разбира се, не е подозирал, че си говори с дагестанската милиция.

Още: В Русия погнаха училище за ЛГБТ пропаганда заради скеч със Снежанка (ВИДЕО)

Младият мъж дошъл в Дагестан и там бил веднага задържан, след това бит, твърди адвокатката му. След това телефонът му е бил взет и контактите - използвани, за да бъдат примамени още няколко изглежда познати-хомосексуални на Володин. Това станало в специално оборудван със скрити камери апартамент. "На мъжете беше предложен коняк, закуски, понякога пари, до 5000 рубли. Така органите на реда успяха да заснемат повече от 5 души", се казва в съобщение на кризисна група "SC SOS".

Седмица след "операцията" Володин официално е арестуван за 10 дни, по обвинение в дребно хулиганство.

На 5 юни, 2024 година, когато е освободен от административен арест, той е спрян от мъже в цивилни дрехи, вероятно служители на Дагестанския център за борба с екстремизма. Те отвлекли Володин, като го натикали насила в кола, разказа адвокатът му. Тя заснела всичко на видео, преди един от служителите на реда да избие телефона ѝ от ръцете ѝ и да я удари.

Русия иска забрана на ЛГБТ движението заради "екстремизъм" - обърна се към съда

❗️ A gay porn actor from Moscow was lured to Dagestan, beaten and used as bait to "catch gays" and then kidnapped



Matvey Volodin (nickname USSRboy) came to Dagestan at the invitation of "friends" whom he met on the Internet. However, the "friends" turned out to be Dagestan law… pic.twitter.com/0wcMIBevNR