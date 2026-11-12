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Дъжд от долари в Казахстан (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 12:59 часа 894 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Дъжд от долари в Казахстан (ВИДЕО)

Необичайна и зрелищна гледка изненада жителите на казахстанската столица Астана, след като от небето полетяха щатски долари. Кадрите от дъжда от банкноти бързо обиколиха социалните мрежи. Зад сензационните видеа обаче не стои някакъв метеорологичен феномен или чудо. А се оказа опит за укриване на улики по време на мащабна антикорупционна операция.

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Малко след разпространението на кадрите стана ясно, че службите за сигурност на Казахстан са извършили шумни арести по високите етажи на държавното управление. Задържани са Нурлан Жакупов, председател на управителния съвет на държавния фонд за национално благосъстояние „Самрук-Казина“, както и Елжас Отиншиев, ръководител на националната железопътна компания „Казахстански железници“ (КТЖ).

Според разпространената информация пачките с пари са били изхвърлени през прозорците в паника при нахлуването на разследващите органи по време на обиски в жилищната сграда.

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Корупция Казахстан долари
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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