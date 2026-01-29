Дроновете не заобикалят децата: Турция говори за дезинформация в Сирия

Турският център за борба с дезинформацията (DMM) отхвърли в сряда твърденията, разпространявани в социалните медии, че дрон, принадлежащ на терористичната групировка YPG в Сирия, е променил маршрута си, след като е засекал дете в района, предаде турската Анадолска агенция. „Публикации, в които се твърди, че терористи от YPG са променили маршрута на безпилотен летателен апарат, след като са засекли лице, държащо дете в Сирия, съдържат дезинформация“, се казва в изявление на центъра, споделено в турската социална медийна платформа NSosyal.

Терористичните елементи като невинни

В изявлението се отбелязва също, че кадрите, използвани в тези публикации, не са направени в Сирия, а по време на войната между Русия и Украйна, като се добавя, че свързването на изображенията с терористите от YPG е манипулативен опит да се представят терористичните елементи като невинни.

Изкуственият интелект и Сирия

В отделно изявление центърът заяви, че е установено, че дезинформационните дейности, генерирани от изкуствен интелект, са се увеличили, особено паралелно с последните събития в Сирия.

„Например, изображения, които твърдят, че дете е оставено само и безпомощно под снега в резултат на операции, извършени от сирийската армия, както и изображения, които твърдят, че войници от сирийската армия са били задържани от Израел на сирийска територия, са фалшиво съдържание, генерирано с помощта на изкуствен интелект, и са били разпространявани преди това в различни форми“, се казва в изявлението.

Центърът също така призова обществеността да остане бдителна и да прояви предпазливост срещу подобни спекулации, генерирани от изкуствен интелект.