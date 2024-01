Два пътнически самолета се удариха на летище в Япония (ВИДЕО)

Инцидентът се е случил, докато южнокорейският самолет се е подготвял за излитане. Няма данни за ранени пътници.

Two passenger planes collide on the runway at #Hokkaido New Chitose Airport in #Japan, marking the second airport crash this week.#HokkaidoAirport #tokyo #JapanPlaneCrash #PlaneCrash#HokkaidoNewChitoseAirport#NewChitoseAirport #TokyoAirport pic.twitter.com/yGJmygx8na