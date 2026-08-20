Шакира дарява 1,25 млн. долара за нови училища след земетресението в Колумбия

Певицата Шакира ще дари 1,25 млн. долара за изграждането на най-малко 10 нови училища в колумбийския регион Чоко, засегнат от опустошителното земетресение, при което загинаха над 200 души.

Колумбийската попзвезда направи изненадващо посещение в Кибдо – столицата на провинция Чоко. Тя посети разрушени училища и разговаря с деца, оцелели след земетресението, което разтърси региона на 10 август.

Средствата ще бъдат осигурени от три източника: 500 000 долара ще дарят Шакира и Live Nation, още 500 000 долара ще предостави образователният фонд на FIFA Global Citizen, а 250 000 долара ще бъдат отпуснати от CAF – Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите.ще

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Посещение с благородна кауза

"Най-много ме тревожи това, че училищата няма да бъдат възстановени след края на извънредната ситуация. Всеки ден, който децата не прекарват в училище, е ден, в който губят част от бъдещето си", заяви Шакира пред журналисти. Тя добави, че обича този регион и е наблюдавала как децата учат в класните стаи.

По време на посещението Шакира беше придружена от Хауърд Бъфет, син на милиардера и филантроп Уорън Бъфет. Той и певицата вече са си сътрудничили по образователни проекти в Колумбия. Фондацията "Хауърд Дж. Бъфет" ще работи съвместно с фондацията на Шакира по новия проект.

Певицата основава своята фондация през 1997 г. с цел да подпомага деца от бедни семейства. В момента тя управлява две училища в Чоко – най-бедния регион на Колумбия.

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Източник: БГНЕС

Шакира: Обмислях да се оттегля от музиката