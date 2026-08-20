"Отсега нататък само през България": Сръбските шофьори бесни на македонците след солени глоби на пътя

"Отсега нататък само през България", възмущава се сръбски шофьор след като на граничния пункт „Табановце“ между Северна Македония и Сърбия вчера имаше опашки от чуждестранни шофьори, чакащи да платят глоби за нарушения на движението, заснети от камерите на македонската система „Безопасен град“, предаде македонската медия "Фокус". Системата предизвика километрични опашки пред "Табановце", предимно от хора, завръщащи се от почивка в Гърция, които, преминавайки през Северна Македония, са извършили нарушение на правилата за движение и трябва да платят глобата на излизане.

По-големият брой превозни средства, появяващи се на граничния пункт "Табановце", се дължи на факта, че това е първият ден от прилагането на този механизъм, който включва и регистрирани и по-рано нарушения.

Колоните от превозни средства включваха както такива, които трябваше да платят глоба, така и такива, които не бяха извършили нарушение. Всички заедно, чакаха по няколко часа в колона, дълга няколко километра.

Реакциите на сръбските шофьори

„Чакаме с часове с деца в коли. Който е извършил нарушение, трябва да чака и да плати - защо ние да чакаме с тях, когато не са направили нищо“, се казва в друг коментар.

Но има и такива, които намират системата за пречка. „Искат нашите македонски братя да вземат милостиня и до края на годината ще има трева, която никне през асфалта, само овце ще могат да виждат и свирят на кожени флейти там", пише в трети коментар. ОШЕ: "Изблици от миналия век": Мицкоски се опълчи на Вучич за македонската църква, засега само на думи