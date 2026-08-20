Как да изглежда Княжеската градина: Събират предложения онлайн

Следващата седмица ще заработи специализиран сайт за Княжеската градина, който ще бъде инструмент за събиране на идеи. Това съобщи заместник-кметът на София по направление "Градско планиране и развитие" арх. Любомир Георгиев на брифинг след извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС) по повод изготвяне на задание за архитектурен конкурс за трансформация на градината.

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"Архитектурен конкурс има смисъл да се обяви, когато се определи целта на парковата среда", обясни Георгиев. Целта по думите му е да се постигне консенсус за предназначението на пространството, на което беше монументът, да стане ясно дали паркът да разполага с повече растителни площи, площадки за игра или фокусът да бъде върху историческия аспект на мястото.

"При всички положения подходът ни е да търсим допирни точки с всички заинтересовани страни", посочи зам.-кметът. Той поясни, че базата, на която стъпва Столичната община, е детайлно проучване от Университета по архитектура, строителство и геодезия. "Заданието ще трябва да бъде съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство", допълни той.

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Георгиев каза, че продължава подготовката за извършването на представително социологическо проучване чрез анкети, фокус групи и директна работа с хората на място, което ще послужи за изготвяне на задание за архитектурен конкурс за бъдещата трансформация на градината. "От средата на септември започваме публични дискусии на място, които ще имат различен характер", информира той, цитиран от БТА.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител на София Вяра Тодева.