Епидемия от скачащи от прозорците в Камчатка (ВИДЕО)

В крайните северни райони на Русия по свой начин се радват на снега - в последните дни там явно стана модно да се снимат видеа как скачаш от прозореца директно в снежните преспи долу, за да покажеш мъжество.

Град Петропавловск-Камчатски действително е парализиран от натрупалия сняг - буквално до първия етаж на кооперациите, а снегопочистващата техника не успява да се справи.

Въпреки предупрежденията на властите да не се правят опити да се скача от балкони и прозорци, за да се излезе навън (вратите на входовете често не се отварят), тъй като можете да налетите на паркиран автомобил под снега, на ограда или други остри метални конструкции и да се нараните, това явно не спира местните смелчаци.

🍞 Residents of Petropavlovsk-Kamchatsky are jumping out of windows to buy bread



Not a metaphor. Literally through windows. After an extremely heavy snowfall, the city has been effectively paralyzed: courtyards are buried up to the first floor, doors won’t open, and… https://t.co/zH0LZHIoKj pic.twitter.com/STQTZzHtYg — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2026

Припомнете си предишно подобно видео: Истинска зима: Гмуркаш се в снега със скок от висок етаж (ВИДЕО)