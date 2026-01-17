Любопитно:

17 януари 2026, 15:58 часа 568 прочитания 0 коментара
Епидемия от скачащи от прозорците в Камчатка (ВИДЕО)

В крайните северни райони на Русия по свой начин се радват на снега - в последните дни там явно стана модно да се снимат видеа как скачаш от прозореца директно в снежните преспи долу, за да покажеш мъжество.

Град Петропавловск-Камчатски действително е парализиран от натрупалия сняг - буквално до първия етаж на кооперациите, а снегопочистващата техника не успява да се справи.

Въпреки предупрежденията на властите да не се правят опити да се скача от балкони и прозорци, за да се излезе навън (вратите на входовете често не се отварят), тъй като можете да налетите на паркиран автомобил под снега, на ограда или други остри метални конструкции и да се нараните, това явно не спира местните смелчаци.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
