Ердоган благодари на Путин за приноса му за АЕЦ "Аккую" (СНИМКИ и ВИДЕО)

По време на телефонния разговор между двамата присъстваха също вицепрезидентът Фуат Октай, говорителят на президента Ибрахим Калин и ръководителят на Националната разузнавателна организация Хакан Фидан, съобщи „Хюриет”. Двамата президенти са обсъдили двустранните отношения и събитията в региона, включително руско-украинската война и работата в контекста на Споразумението за зърното.

Ердоган е благодарил на Путин за приноса му към АЕЦ "Аккую", където днес ще има тържествена церемония по зареждане с ядрено гориво.

ОЩЕ: Ердоган е в много добро здраве, симптомите му отшумяват, според здравния министър на Турция

Обсъдени са били и събитията в Сирия. Руският президент е предал своите пожелания за скорошно оздравяване на президента Ердоган.

От телефонния разговор се появиха и снимки, публикувани в Twitter, които вероятно целят да покажат, че Ердоган вече е в добро здравословно състояние след неразположението си от вчера.

Източник: Twitter/TRT HABER



At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y