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Сирия обяви за изчезнали девет свои моряци след потопяването на кораб в българската икономическа зона

08 октомври 2026, 14:36 часа 831 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сирия обяви за изчезнали девет свои моряци след потопяването на кораб в българската икономическа зона

Девет сирийски моряци все още се смятат за изчезнали след потъването във вторник на товарен кораб в Черно море, настъпило след атака с дронове в българската икономическа зона. Това съобщи сирийски висш представител. "Екипажът се състоеше от десет моряци – девет сирийци и един египтянин, чиято съдба остава неизвестна", заяви Мазен Алуш, представител на Сирийската Главна дирекция за границите и митниците. Дронове поразиха два търговски кораба в нощта срещу вторник. 18 турски и индийски членове на екипажа на единия кораб бяха спасени.

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Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване".

"Няма никаква следа от моряците", заяви пред медиите директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов. "Открити бяха една преобърната лодка, три спасителни сала и отломки от оборудването на потъналия кораб на повърхността на морето", добави той.

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Специализираният сайт Maritime.bg съобщи, че на борда на кораба "Алфа Уатан", плаващ под флага на Того, са се намирали 10 души.

Това е първият инцидент от този род в изключителната икономическа зона на България в Черно море, а произходът на дрона все още не е може да бъде установен от българските власти.

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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