Китай изтласква Русия и от Туркменистан

Китай засилва позициите си на пазара на оръжия в Централна Азия и по-конкретно в Туркменистан. Азиатската държава, която отдавна се възприема като руска зона на влияние, в последно време усилено увеличава покупките си на китайско оръжие, като постепенно намалява зависимостта си от руски доставчици. Както South China Morning Post обърна внимание, на военен парад в столицата на Туркменистан Ашхабад на 27 септември за първи път бяха публично показани най-малко десет китайски противовъздушни системи FK-2000, всяка от които съчетава съчетава ракети, две 30-милиметрови оръдия, радар и електрооптични сензори. Системите са предназначени за противодействие на самолети, хеликоптери и дронове. На парада бяха видени и китайски дронове, радарни и електронни разузнавателни системи.

В същото време Туркменистан купува оръжия и от Турция, Италия и Израел.

Очевидно позицията на Русия в региона отслабва, не на последно място защото заради войната срещу Украйна руската военна промишленост е принудена да задоволява предимно нуждите на собствената си армия.

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Китай използва тази възможност и търси нови пазари за своите военни технологии и укрепва позициите си в Централна Азия.

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