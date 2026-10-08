И Украйна като The Guardian: Южна Корея доставя дизел на Русия. Последствие: Сеул отзова посланика си в Украйна уж заради севернокорейски войници

Южнокорейското правителство реши да отзове посланика си от Украйна заради конфликт с разкриването на данни за прехвърлянето на севернокорейски военнопленници, заловени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в Южна Корея. Това беше обявено от южнокорейското външно министерство. Преди това южнокорейският външен министър Чо Хюн отбеляза, че Сеул е получил извинение от Украйна за разкриването на информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, но го е сметнал за недостатъчно.

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🇰🇷🇺🇦 South Korea recalls its ambassador from Ukraine following a dispute over North Korean prisoners of war The diplomatic row was sparked by Volodymyr Zelensky's statement about the transfer of two North Korean soldiers to Seoul after they were captured by Ukrainian forces in Russia's Kursk region. South Korea claims the transfer was supposed to remain confidential to protect the prisoners and their families still living in North Korea. However, Kyiv denies that any confidentiality agreement existed. South Korean Foreign Minister Cho Hyun said Ukraine had apologized, but Seoul considered the apology insufficient. — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки пред Общото събрание на ООН на 23 септември, обяви, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски войници, заловени в Курска област през януари 2025 г. Президентът на Южна Корея Ли Дже-мьонг обвини Украйна в разкриването на тази информация, като подчерта, че поверителността е предназначена да защити самите войници и техните семейства, които остават в КНДР. Първият заместник-министър на Южна Корея Пак Юн-джу заяви, че отричането на споразумението от страна на Киев подкопава взаимното доверие и поиска официално обяснение и извинение от Украйна.

Всичко това стана на фона на разкритие на The Guardian, че Южна Корея буквално е помагала на Путинова Русия да се сдобие с дизел, който стана кът след постоянните украински въздушни удари по руските рафинерии. Това при положение, че Южна Корея иска спиране на войната в Украйна - поне официално, и е оказвала хуманитарна помощ на Украйна. А говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий каза на нарочен брифинг, че Украйна потвърждава изнесеното в материала на The Guardian, след като вчера Южна Корея отрече информацията - ОЩЕ: Не точно съюзници: Най-големият проблем за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)