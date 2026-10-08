Парламентът се събира извънредно заради помилването на Петричкия Ескобар

Народното събрание ще проведе извънредно заседание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. От "Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрали необходимите подписи с подкрепата на "Демократична България" и ГЕРБ.

Заседанието е насрочено за 13 октомври и ще бъде посветено на указа за помилване, издаден на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

Депутатите ще търсят отговори дали Комисията по помилванията е била информирана за инцидент с Атанасов, станал няколко седмици преди той да бъде помилван. Става дума за бой в затворническата болница на 16 ноември 2022 г. Още: Бил ли е Петричкият Ескобар секретен сътрудник на ДАНС: Божанов настоява за изслушвания по казуса в парламента (ВИДЕО)

На заседанието ще бъдат изслушани директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

Те трябва да дадат информация за изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, свързани с помилването на Атанасов. Ще бъде изяснено и дали инцидентът от 16 ноември е бил регистриран и дали за него е била уведомена Комисията по помилванията при оценката на поведението на затворника.

"Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", началника на затвора в град София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев", заяви депутатът от ПП Велислав Величков. Още: "Да, България" иска отговори от Йотова за помилвания наркотрафикант

По думите му целта е да се установи как са били изготвени и проверени медицинските заключения, както и дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен и представен на Комисията по помилванията преди издаването на указа.