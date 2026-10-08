Спорт:

Нов бой и ад в съблекалнята на Реал Мадрид! Дори Моуриньо не успява да овладее звездите

08 октомври 2026, 13:50 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нов бой и ад в съблекалнята на Реал Мадрид! Дори Моуриньо не успява да овладее звездите

Жозе Моуриньо е изправен пред сериозно предизвикателство само няколко месеца след завръщането си начело на Реал Мадрид. Португалският специалист все още не успява да овладее напрежението в съблекалнята на испанския гранд, където отношенията между част от футболистите остават изключително обтегнати. Според радио "Кадена Сер" ситуацията не се е подобрила спрямо последните месеци от работата на предишните треньори, а нови конфликти допълнително усложняват задачата на Моуриньо.

"Атмосферата е също толкова ледена"

Информацията беше разпространена от журналиста Антон Меана в предаването "Ел Ларгеро". По негови думи проблемите в съблекалнята на Реал Мадрид продължават въпреки треньорската промяна през лятото. "Проблемът е, че атмосферата в съблекалнята е също толкова ледена, колкото преди пет месеца", твърди журналистът.

Още: В Испания: Мбапе напуска Реал Мадрид следващото лято, ще играе във Висшата лига

Жозе Моуриньо

Моуриньо се завърна на "Сантиаго Бернабеу" с амбицията да възстанови дисциплината и да обедини отбора. Засега обаче португалецът не успява да промени отношенията между част от звездите, които са имали разногласия и с предшествениците му Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа.

Според испанското радио напрежението дори е прераснало във физическа саморазправа между двама футболисти. Самоличността им не се разкрива. Това не е първият подобен случай в Реал Мадрид. По-рано през годината беше съобщено за сбиване между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени, след което двамата са били санкционирани с големи глоби.

Моуриньо проведе специален разговор с Мбапе

Още: Легенда на Реал Мадрид се завръща в Испания: Ще има ли проблем със заплатата?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Проблемите не се ограничават единствено до отношенията между футболистите. Според "Кадена Сер" през тази седмица Моуриньо е провел разговор с голямата звезда на отбора Килиан Мбапе. Португалският треньор е поискал от френския нападател да бъде по-дискретен по отношение на личния си живот, тъй като постоянните публични обсъждания около него създават допълнително напрежение в състава, като не е изключено Мбапе да седне на пейката в Реал.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жозе Моуриньо Реал Мадрид
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес