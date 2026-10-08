Нов бой и ад в съблекалнята на Реал Мадрид! Дори Моуриньо не успява да овладее звездите

Жозе Моуриньо е изправен пред сериозно предизвикателство само няколко месеца след завръщането си начело на Реал Мадрид. Португалският специалист все още не успява да овладее напрежението в съблекалнята на испанския гранд, където отношенията между част от футболистите остават изключително обтегнати. Според радио "Кадена Сер" ситуацията не се е подобрила спрямо последните месеци от работата на предишните треньори, а нови конфликти допълнително усложняват задачата на Моуриньо.

"Атмосферата е също толкова ледена"

Информацията беше разпространена от журналиста Антон Меана в предаването "Ел Ларгеро". По негови думи проблемите в съблекалнята на Реал Мадрид продължават въпреки треньорската промяна през лятото. "Проблемът е, че атмосферата в съблекалнята е също толкова ледена, колкото преди пет месеца", твърди журналистът.

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Моуриньо се завърна на "Сантиаго Бернабеу" с амбицията да възстанови дисциплината и да обедини отбора. Засега обаче португалецът не успява да промени отношенията между част от звездите, които са имали разногласия и с предшествениците му Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа.

Според испанското радио напрежението дори е прераснало във физическа саморазправа между двама футболисти. Самоличността им не се разкрива. Това не е първият подобен случай в Реал Мадрид. По-рано през годината беше съобщено за сбиване между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени, след което двамата са били санкционирани с големи глоби.

Моуриньо проведе специален разговор с Мбапе

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Проблемите не се ограничават единствено до отношенията между футболистите. Според "Кадена Сер" през тази седмица Моуриньо е провел разговор с голямата звезда на отбора Килиан Мбапе. Португалският треньор е поискал от френския нападател да бъде по-дискретен по отношение на личния си живот, тъй като постоянните публични обсъждания около него създават допълнително напрежение в състава, като не е изключено Мбапе да седне на пейката в Реал.