Една от най-смъртоносните единични атаки: Русия уби поне 33 души на автобусна спирка в Украйна (СНИМКИ)

Руска атака с управляеми бомби срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск отне живота на най-малко 33 души сутринта на 8 октомври, съобщи украинската служба за извънредни ситуации (ДСНС). Още поне 18 души са били ранени при руската атака, заяви украинският областен управител на Донецка област Вадим Филашкин. Според ДСНС след руските удари е избухнал пожар в поне два автобуса. Това изглежда като най-смъртоносната единична атака с управляеми бомби, извършена от Русия по време на войната.

"Руснаците се целят в цивилни граждани"

„Русия идва на украинска земя със смърт. Тя нанася удари по нашите градове, убива нашия народ и всеки ден умножава престъпленията си“, заяви Филашкин.

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Военните администрации на Краматорск и Славянск разпоредиха спиране на целия обществен транспорт. Това са градове, които са непосредствено близо до фронтовата линия и съставляват "крепостния пояс" на Украйна в Донбас.

„Руснаците се целят в цивилни граждани. За тях автобус с пътници е привлекателна цел именно защото с един удар могат да убият колкото се може повече хора“, каза Филашкин.

В цялата Донецка област в Украйна още четирима души са били убити и шестима са били ранени при руски атаки към сутринта на 8 октомври - още преди удара по Краматорск, посочва областният управител. Общо руските сили са обстрелвали населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани от фронтовата линия, заяви той.

В нощта на 8 октомври Русия е нанесла удари по цяла Украйна със 142 дрона от типа „Шахед“, 82 от които с реактивни двигатели, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те посочиха, че противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала 126 от тези дронове.

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A Russian attack on a scheduled bus in Kramatorsk killed 30 people and injured 18, according to regional authorities. Authorities ordered public transport suspended in both Kramatorsk and Sloviansk. #Ukraine https://t.co/26MbuOn49p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2026

Не за първи път Русия се цели в пътнически автобуси в Краматорск

На 2 октомври руските сили нанесоха удар по пътнически автобус с дрон с изглед от първо лице (FPV) в град Краматорск, намиращ се на линията на фронта, около 7:08 ч. сутринта, като раниха двама души, предадоха тогава местните власти.

Според изявлението автобусът вече се е движел по маршрута си и е превозвал пътници, когато е станала атаката.

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