Путин пак натовари руската военна сметка с милиарди, Русия унищожи украинска програма за ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Военните разходи на Русия през 2026 г. могат да достигнат близо 17 трилиона рубли (199 млрд. долара), приблизително с 40% повече от първоначалния план – т.е. увеличение с още 60 млрд. долара. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на два свои източника. Числата са зашеметяващи – те само показват на какво е готов руският диктатор Владимир Путин, за да не бъде свален от престола си. В скорошно интервю за UA News българският журналист Христо Грозев посочи точно това като основната причина за войната в Украйна – страхът на Путин, че след като Украйна тръгва по пътя на демокрацията, това може да се случи в бъдеще в Русия и съответно той да бъде изритан от удобното си топло място на власт.

Според източниците на американската новинарска агенция, първоначалният бюджет за 2026 година е бил изготвен с очакването за евентуално споразумение за разрешаване на войната между Русия и Украйна и намаляване на военните разходи на Русия. Само че отдавна е ясно, че през тази година това няма да стане. Съответно, още отпреди месеци Кремъл е увеличил плащането на аванси на оръжейната си индустрия и сега пак трябват пари. В резултат на това се очаква руският бюджетен дефицит през 2026 г. да надхвърли 7 трилиона рубли, в сравнение с планираните 3,8 трилиона. Допълнителните разходи са финансирани чрез вътрешни заеми и продажби на злато. А засега военните разходи в руския бюджет за 2028 година е планирано да са 17,1 трилиона рубли.

До какво, освен до пилеене на пари води съществуването на Путин – дори в Северна Корея е видимо – ОЩЕ: "От канибали за главния канибал": Колко пъти още ще гадаем живо ли е детето?

A memorial complex has been unveiled in Pyongyang honoring North Koreans who fought alongside Russia against Ukraine. https://t.co/Vb7nv6hAXc — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Не само Путин – Тръмп е също огромна пречка

"Чуйте какво говори Москва - Европа отива на война и губи моралните си ценности. Чуйте какво се говори отвъд Атлантика в средите на МАГА (движението на Доналд Тръмп) - Европа е в упадък, изостанала, тоталитарна цивилизация". Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, като наблегна на следното – знаем, че реалността е много различна, но насаждането на такива опорни точки може да посее огромната сянка на съмнение в нашите собствени глави:

France's Foreign Minister Jean-Noël Barrot: Listen to what is being said in Moscow: Europe is going to war and is losing its moral values. Listen to what is being said across the Atlantic in MAGA circles: Europe is supposedly a decadent, backward, totalitarian civilization. The reality is different; each of us knows that. And yet, through repetition, amplification and multiplication, these narratives can eventually reach us and plant doubt in our minds. — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Пример за правотата на Баро – отговора на Тръмп на въпрос дали вече е разговарял с Путин, за чумата и за войната в Украйна. Е той днес (вчера – 7 октомври) има рожден ден, насрочено е обаждане. С други думи, до късно снощи Тръмп не се обажда, да не вземе да попречи на Путин да духне свещичките от тортата – ОЩЕ: Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

Q: Have you spoken with Putin yet? Trump: I have a call set up today. It’s Putin’s birthday. I’m sure you’re going to celebrate it. https://t.co/v3a0vvOMwI — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Имаше време, когато Путин казваше, че няма да нападне Украйна. Не можем никога да предвидим какво мислят лидерите на Кремъл и какво ще направят – думи на литовския премиер Миндаугас Синкевичус пред "Дойче веле":

Lithuanian Prime Minister Mindaugas Sinkevičius: There was a time when Putin was saying that they would not invade Ukraine. So you can never predict what’s on their mind and how they will actually proceed. They’re talking one thing, but acting very much differently. https://t.co/QtPpddCloo — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Руските удари отслабват възможностите за съпротива на Украйна

Постоянните руски въздушни удари, най-често с далекобойни дронове и авиобомби, но и атаки с десетки ракети наведнъж, вече нанасят сериозни щети на Украйна във всяко едно отношение. Украинската програма за ракети „Сапсан“ на практика приключи, след като руски удари унищожиха производствената ѝ инфраструктура – това каза авиационният експерт Валерий Романенко. Той заяви, че Русия е ударила завода за производство на ракети "Сапсан", съоръжението за производство на двигатели, работещи с твърдо гориво, резервен завод, предназначен за паралелно производство на ракетите, и два или три доставчици, отговорни за компонентите на ракетите. "Програмата приключи", твърди Романенко.

Ukraine’s Sapsan missile program effectively ended after Russian strikes targeted its production infrastructure, according to aviation expert Valeriy Romanenko. He said Russia struck the missile manufacturing plant, the facility producing solid-fuel engines, a backup plant intended to produce the missiles in parallel, and two or three suppliers responsible for components. “The program closed by itself,” Romanenko said. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2026

И още - според "Икономическа правда", Русия е нанесла удар по химико-фармацевтичния завод "Борщаговски" в Киев. Съоръжението е един от седемте най-големи фармацевтични производители в Украйна.

Украинският военен канал "Офицер" изрично предупреждава, че в близко бъдеще животът в украинския тил ще е по-труден заради руските далекобойни дронове. A ISW набляга на следното: Русия вече атакува по-малко на брой цели в Украйна наведнъж, но с повече ракети и дронове срещу една избрана цел.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 7 октомври е имало 224 бойни сблъсъка спрямо 202 на 6 октомври. Руснаците са хвърлили 223 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 55 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2499 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 20 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8997 FPV дрона, което е с около 730 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки за последните 24 часа са регистрирани в направлението от Торецк към Константиновка – 24. Още 16 са извършени в Покровското направление, което е югозападно от Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 14 атаки, а в Южнослобожанското направление (южно от град Вовчанск) са били 12. В Славянското направление е имало само 1 руска пехотна атака – при това за последните 48 часа, като по украински данни там руснаците прехвърлят подкрепления. Врагът (т.е. украинците) напредва по северния фланг близо до Крива Лука, западно от канала "Северски Донец – Донбас" Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) превзеха няколко позиции до Малиновка, оплаква се Z-каналът "Рибар". Той предупреждава, че ситуацията за руската армия и в Олександриевското направление се влошава, защото украинският натиск към село Комар, съвсем близо от север до Велика Новоселка, се засилва.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е публикувал нов анализ за Покровското направление и Добропиля – най-западната точка от първата защитна линия на Украйна на агломерацията Славянск – Краматорск. Там действат основните части на Втора и 51-ва общовойскови руски армии, както и части на 41-ва общовойскова руска армия плюс части от 90-та руска танкова дивизия. Руснаците имат позиции в подстъпите на Добропиля, южно от Кучеров Яр, идвайки от Дружковка т.е. агломерацията при Константиновка. За момента руснаците не успяват да напреднат по мининаправленията Софиевка – Новомиколаевка и Софиевка – Павловка, казва Машовец, който добавя, че украинците контраатакуват към селата Торецко и Шахово (югоизток-изток). Важен щрих в анализа на Машовец – украинците още имат позиции в Билецко, непосредствено северно от Мирноград, но руснаците упорито опитват да заобиколят селото от юг и север, в посока Красноподолие и Водянско съответно, а не да го превземат. А 41-ва руска армия опитва да заобиколи Добропиля от запад, чак от Котлино (западно от Покровск) към Сергеевка. Но в Добропиля значителни руски части още няма, засега само отделни руски войници успяват да стигат в границите на града и биват елиминирани – това посочва и ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), който изрично казва, че няма видеокадри или снимки, които достоверно да потвърждават твърдения на руското военно министерство, че руски части са превзели ключови обекти в мините при Добропиля.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 142 далекобойни дрона по цели в Украйна, от тях 82 са били с реактивни двигатели. Свалени са общо 126 дрона, съобщават украинските ВВС, като уточняват, че удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни системи е имало на общо 7 места в Украйна. Специално в Одеса руснаците са уцелили приют за животни, 14 автомобила на паркинга му са подпалени, съобщава украинската спешна служба на официалната си страница във Facebook. Продължават и усилията на украинската армия да бъдат доставени хранителни продукти и хуманитарна помощ на буквално затворените като в концлагер от руската армия жители на малкото градче Олешки, намиращо се на източния бряг на река Днепър, в Херсонска област - ОЩЕ: Украйна си го връща: Пожар в завод с дейта център на Yandex, гори и рафинерия (ВИДЕО)

The Ukrainian military is still trying to reach people in the occupied town of Oleshky, who have been practically cut off from aid. Heavy "Vampir" UAVs operated by the National Guard’s "Bolgarichi" special forces platoon have been transporting packages containing food, water, medicines and other essential items across the Dnipro. — WarTranslated (@wartranslated) October 7, 2026