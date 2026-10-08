Държавният глава Илияна Йотова посети Аджибадем Сити Клиник – Витоша по покана на ръководството на болницата. По време на визитата тя се срещна с екипа на лечебното заведение, разгледа част от кабинетите и високотехнологичната апаратура и се запозна с дейността на болницата и прилаганите стандарти за качество на медицинската грижа и безопасност на пациентите.

„Вашата болница е една от най-авторитетните визитни картички на българската медицина. С високите си успехи сте разпознаваеми не само в страната, а и в чужбина“, заяви държавният глава Илияна Йотова.

Специален акцент в посещението беше международното признание за качеството и безопасността на грижата в лечебното заведение. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, с базите Витоша и Младост, успешно защити за пети пореден път акредитацията на Joint Commission International (JCI) — най-авторитетният международен стандарт за качество и безопасност в здравеопазването.

По думите на държавния глава това отличие е признание за професионализма на екипа и доказателство за последователните усилия и отдадеността към лекарската мисия. Тя определи лекарската професия като мисия, която многократно надхвърля процеса на лечение и подчерта значението на медицинските специалисти в най-трудните моменти за пациентите и техните семейства.

От своя страна г-н Андрей Марков, управител на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, благодари за посещението и високата оценка към екипа на болницата. Той подчерта, че международното признание е резултат от постоянството, професионализма и съвместните усилия на всички медицински и немедицински специалисти, които ежедневно работят за осигуряването на качествена и безопасна грижа за пациентите.

Екипът на Аджибадем Сити Клиник – Витоша изрази удовлетворение от високата оценка, дадена от държавния глава, като прие признанието като отговорност да продължи да развива и надгражда постигнатите резултати в полза на пациентите.