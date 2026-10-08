AI атакува южнокорейски банки, подозират китайски хакер

Южнокорейският президент Лий Дже Мюнг обяви, че модели с изкуствен интелект са били използвани за хакване на няколко търговски банки в страната и призова за разследване на инцидентите.

По време на заседание на кабинета Лий заяви, че са се появили признаци, че при атаката е използван изкуствен интелект, което е причинило значително обществено безпокойство и тревожност, съобщи Ройтерс.

Hana Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank и Woori Bank бяха сред многото финансови компании, засегнати от последователни изтичания на клиентска информация миналата седмица, съобщи южнокорейският информационен бюлетин Yonhap. Shinhan Bank обяви, че е изтекла лична информация на около 25 000 клиенти, включително имена, телефонни номера и годишен доход. Изтекла е и лична информация на 89 клиенти от Hana Bank. Засега няма данни за теч на лични данни от Woori Bank и NH Nonghyup Bank, които също бяха обект на атака.

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Националната служба за разследване започна разследване на кибератаките. Южнокорейската служба за финансов надзор е открила 28 интернет протоколни (IP) адреса в САЩ, Япония и 10 други страни, съобщи Йонхап.

Източник: БГНЕС

Китайски хакер

По-късно стана ясно, че неидентифициран китайски хакер е използвал инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, за да проникне в южнокорейските финансови институции и да открадне данните, сочи информация на американската фирма за киберсигурност CrowdStrike.

Атаките са станали между края на септември и началото на октомври. Хакерът е използвал ARTEX - разработен от Китай инструмент за тестване и проникване с отворен код, заедно с големи езикови модели, за да компрометира банковите системи.

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CrowdStrike идентифицира два сървъра, свързани с атаките, включително един в Хонконг. Компанията заяви, че хакерът изглежда е мотивиран финансово, позовавайки се на търсения на пазари, продаващи откраднати южнокорейски данни.

Въпреки това, самоличността на нападателя, мащабът на нарушенията и обемът на открадната информация остават непотвърдени.