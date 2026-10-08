Природата погълна гигантски жилищен комплекс в Китай (ВИДЕО)

Природата бавно си връща изоставените високи сгради в Китай и ги превръща в сцена като от филм за края на света. В провинция Гуандун, близо до град Шантоу, изоставеният жилищен комплекс "Нанху Апартмънтс" е изцяло превзет от гъста растителност. След години на занемаряване дървета и лиани вече покриват фасадите, растат през балконите и се провличат навътре в самите сгради.
🌿 Nature is slowly reclaiming abandoned high-rise buildings in China — turning them into scenes straight out of a post-apocalyptic movie In Guangdong Province, near the city of Shantou, the abandoned Nanhu Apartments complex has been overtaken by dense vegetation. After years of neglect, trees and vines now cover the facades, grow through balconies, and creep into the buildings themselves. Similar abandoned residential complexes can be found across China. During the country's construction boom, developers launched massive housing projects, but some were never completed or fully occupied. Now, in places once intended to house thousands of people, nature is gradually taking over.— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026
Подобни изоставени жилищни комплекси могат да се видят из цял Китай. В разгара на строителния бум в страната инвеститорите стартираха мащабни жилищни проекти, но някои от тях така и никога не бяха завършени или заселени.
Днес на местата, които някога е трябвало да дадат дом на хиляди хора, природата постепенно завзема всичко обратно.