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Природата погълна гигантски жилищен комплекс в Китай (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 14:00 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Природата погълна гигантски жилищен комплекс в Китай (ВИДЕО)

Природата бавно си връща изоставените високи сгради в Китай и ги превръща в сцена като от филм за края на света. В провинция Гуандун, близо до град Шантоу, изоставеният жилищен комплекс "Нанху Апартмънтс" е изцяло превзет от гъста растителност. След години на занемаряване дървета и лиани вече покриват фасадите, растат през балконите и се провличат навътре в самите сгради.

Подобни изоставени жилищни комплекси могат да се видят из цял Китай. В разгара на строителния бум в страната инвеститорите стартираха мащабни жилищни проекти, но някои от тях така и никога не бяха завършени или заселени.

Днес на местата, които някога е трябвало да дадат дом на хиляди хора, природата постепенно завзема всичко обратно.

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Китай природа жилищен комплекс
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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