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Напрежение Украйна - Южна Корея: Сеул отрече да предоставя на Русия гориво

07 октомври 2026, 17:03 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежение Украйна - Южна Корея: Сеул отрече да предоставя на Русия гориво

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон отрече днес твърденията на Украйна, че Русия е внесла петролни продукти от пристанища в Южна Корея. Той нарече тези обвинения безпочвени, предаде Ройтерс.

Припомняме, че украинските власти твърдят, че Москва е получила доставки на горива от Южна Корея, които са облекчили кризата с горивата която бе предизвикана от целенасочени украински удари с дронове срещу руските рафинерии. Това стана след публикация на британския вестник "Гардиън", в която се посочва, че пристанищните регистри и данните от системите за проследяване на корабния трафик сочат, че горивото е натоварено в южнокорейски пристанища на седем танкера, включително такива, които са обект на санкции от страна на Великобритания и САЩ.

Канцеларията на южнокорейския президент заяви, че страната "последователно прилага санкциите и експортния контрол срещу Русия в тясна координация с международната общност" от самото начало на руската инвазия в Украйна. Оттам допълват, че се разследват фактите и се проверяват всички въпроси, свързани с експортния контрол, и ако бъдат установени проблеми, ще бъдат взети необходимите мерки.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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