Ердоган нападна Израел: Кръвожадна мрежа, само с война се чувстват сигурни (ВИДЕО)

"Израел разглежда мира и сигурността в региона, по-специално тези на съседите си, като пряка заплаха за себе си", смята турският президент Реджеп Ердоган, който изложи твърдения за постоянното нарушаване на примирието в Ивицата Газа и на Западния бряг - двата палестински анклава на израелска територия. "Със съжаление трябва да отбележа, че предвид тази трагична ситуация виждаме, че международната общност не е успяла да реагира по подходящ начин и че съдебните механизми и санкциите не се прилагат така, както би трябвало", каза той.
Turkish President Erdogan: Israel views the peace and security of the region, particularly that of its neighbors, as a direct threat to itself. I regret to say that, in the face of this tragic situation, we see that the international community has failed to respond appropriately and that judicial and sanctions mechanisms are not being implemented as they should be.— Clash Report (@clashreport) October 9, 2026
"Както знаете, миналата година с участието на нашата страна беше постигнато примирие. Това примирие, което нашите палестински братя и сестри спазват, се нарушава хиляди пъти от израелското правителство. Откакто примирието влезе в сила на 11 октомври 2025 г., 1500 палестинци са били убити при тези атаки, а над 5000 души са били ранени", атакува Израел турският държавен глава.
Turkish President Erdogan: As you know, a ceasefire was established last year with our country's contributions. This ceasefire, which our Palestinian brothers and sisters have respected, is being violated thousands of times by the Israeli government. Since the ceasefire took effect on October 11, 2025, 1,500 Palestinians have been killed in these attacks, and more than 5,000 people have been injured. In the West Bank, illegal settlement activities continue alongside state-backed organized crime and acts of violence by fanatical groups. Holy sites in Jerusalem are being raided. Their historical and legal status is being violated through acts of lawlessness.— Clash Report (@clashreport) October 9, 2026
Ердоган: Газа е най-големият концентрационен лагер в света
Според него в Западния бряг "незаконните дейности" по изграждане на израелски селища продължават успоредно с "подкрепяната от държавата организирана престъпност и актовете на насилие от страна на фанатични групи".
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"Светите места в Йерусалим са обект на набези. Тяхното историческо и правно положение се нарушава чрез беззаконни действия", добави още Ердоган.
По думите му, Ивицата Газа пък е превърната в "най-големия концентрационен лагер в света от арогантна, радикална и ненаситно кръвожадна геноцидна мрежа, която се смята за намираща се над международното право".
Turkish President Erdogan: Gaza has been turned into the world's largest concentration camp by an arrogant, radical and insatiably bloodthirsty genocidal network that considers itself above international law. https://t.co/3xOUqtaHFv— Clash Report (@clashreport) October 9, 2026