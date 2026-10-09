Войната в Иран:

Ердоган нападна Израел: Кръвожадна мрежа, само с война се чувстват сигурни (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 13:17 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ердоган нападна Израел: Кръвожадна мрежа, само с война се чувстват сигурни (ВИДЕО)

"Израел разглежда мира и сигурността в региона, по-специално тези на съседите си, като пряка заплаха за себе си", смята турският президент Реджеп Ердоган, който изложи твърдения за постоянното нарушаване на примирието в Ивицата Газа и на Западния бряг - двата палестински анклава на израелска територия. "Със съжаление трябва да отбележа, че предвид тази трагична ситуация виждаме, че международната общност не е успяла да реагира по подходящ начин и че съдебните механизми и санкциите не се прилагат така, както би трябвало", каза той.

"Както знаете, миналата година с участието на нашата страна беше постигнато примирие. Това примирие, което нашите палестински братя и сестри спазват, се нарушава хиляди пъти от израелското правителство. Откакто примирието влезе в сила на 11 октомври 2025 г., 1500 палестинци са били убити при тези атаки, а над 5000 души са били ранени", атакува Израел турският държавен глава.

Ердоган: Газа е най-големият концентрационен лагер в света

Според него в Западния бряг "незаконните дейности" по изграждане на израелски селища продължават успоредно с "подкрепяната от държавата организирана престъпност и актовете на насилие от страна на фанатични групи".

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Накъде върви светът: Акцентите от Общото събрание на ООН, които всъщност определят пътя (ВИДЕО)

"Светите места в Йерусалим са обект на набези. Тяхното историческо и правно положение се нарушава чрез беззаконни действия", добави още Ердоган.

По думите му, Ивицата Газа пък е превърната в "най-големия концентрационен лагер в света от арогантна, радикална и ненаситно кръвожадна геноцидна мрежа, която се смята за намираща се над международното право".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Израел Турция Реджеп Ердоган война Израел война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес