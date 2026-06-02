Българските звезди се върнаха към детството си с емоционални спомени (СНИМКИ)

Първи юни не е празник само за децата - той е за всеки, който пази детския дух вътре в себе си. Празникът на малчуганите предизвиква радостни емоции, но и чувство на носталгия, когато си пораснал и си спомниш за изпълненото с игри детство. Към спомените си на безгрижие и лудории се върнаха някои от най-харесваните актуални знаменитости днес. Сред тези, които публикуваха кадри в социалните мрежи по повод Деня на детето, са изпълнителите Михаела Филева, Вениамин, Орлин Горанов, Нети Добрева, Роби и Дара Екимова.

Ето и какво споделиха:

Михаела Филева отбеляза празничния ден със своя снимка от първите моменти на сцена. "Честит 1-и юни, приятели! Пожелавам ви никога да не губите детето в себе си – онова, което мечтае без страх, смее се с цяло сърце, любопитно е към света и вярва, че всичко е възможно. Нека пазим способността си да се радваме на малките неща, да се вдъхновяваме, да обичаме и да гледаме напред с надежда. Прегърнете днес детето в себе си и му благодарете, че все още е там."

Още: Бягство в чужбина: Български звездни двойки заедно на епично приключение (СНИМКИ)

Вениамин пък разчувства почитателите си с видео и снимки от детството си. "Днес празнуваме най-искрените усмивки, най-смелите мечти и най-чистите сърца. Пожелаваме на всички деца да растат здрави, щастливи и обичани, да откриват света с любопитство и смелост, да вярват в себе си и никога да не спират да мечтаят. Честит празник на всички деца!"

Орлин Горанов си припомни детските години с черно-бели кадри и "малки усмивки от старите ленти". "Едни от най-красивите ми спомени са в Берковица,... тук съм с моя вуйчо, човекът, който ме запали по музиката. В онези безгрижни детски дни, сред двора, дърветата и светлината на едно друго време, аз мечтаех. Мечтаех да бъда на сцена, мечтаех за концерти и не спирах да пея. Понякога си мисля, че животът тръгва точно от такива малки мигове,.... от една песен, от един човек, който вярва в теб, от едно дете, което още не знае колко далеч може да стигне мечтата му."

Младият изпълнител Роби се обърна към старото си аз. "Днес вътрешно прегръщам малкия Роби и му казвам, че е супер талантливо и добро дете. Благодаря ти, Роби. Благодаря ти, че си себе си и че не спираш да мечтаеш. Благодаря ти, че през трудностите минаваме заедно с твоята лъчезарна усмивка! Обичам те."

Още: Български знаменитости, които изпращат абитуриенти през 2026 г.

Нети напомни на последователите за един стар, но любим филм с публикацията си в социалните мрежи. "Днес е 1 юни – Денят на детето. Ден на онези малки хора, които още не знаят, че различността им някой ден може да се превърне в сила. Ден и за всички нас, защото всеки възрастен е бил дете, а някои така и не са престанали да бъдат."

Дара Екимова привлече вниманието с лична снимка от детските си години и послание към децата. "Честит празник, деца. Смейте се, вярвайте, мечтайте и сбъдвайте. Носете и помнете винаги детето вътре в себе си, бъдете до него и го обичайте. То се гордее с вас и ви обича също."

Още: Oбича "Bangaranga": Кичка Бодурова хвали DARA