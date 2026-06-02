След "Баба Алино": Извършват се проверки в Агенцията по вписванията

Извършват се проверки в Агенцията по вписванията във връзка с незаконното строителство в местността "Баба Алино край "Златни пясъци". Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Николай Найденов пред медиите във връзка с незаконния град край Варна. Той уточни, че Министерство на правосъдието няма пряко отношение към незаконното строителство.

"Документите, минали през Агенцията по вписванията, са на база документи на други институции", обясни министър Найденов.

Той обаче призова медиите и обществеността да дадат някакво време, в което да бъдат извършени проверките, но не даде повече подробности какви са те от страна на Министерство на правосъдието.

Ще има ли кадрови промени?

Министърът отговори и на въпрос дали ще има кадрови промени в Агенцията по вписванията на местно ниво.

"Изискани са всички обяснения, при наличие на виновно поведение, той ще бъде санкциониран", добави още Найденов.

Припомняме, че директорът на кадастъра във Варна вече беше уволнен от министъра на регионалното развитие Иван Шишков по повод незаконния град в местността "Баба Алино" край Варна.

Междувременно започна и проверка и на ВиК оператора за допуснати нарушения.

До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на Община Варна след случая.