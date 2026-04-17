ЕС иска Иран да се откаже от таксите за преминаване през Ормузкия проток

Иран трябва да се откаже от всякакви планове да налага такси за преминаване през Ормузкия проток и да остави транзита свободен за всички. Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. "Съгласно международното право транзитът през водни пътища като Ормузкия проток трябва да остане свободен и безплатен“, написа Калас в социалната мрежа "Екс". "Всяка схема за заплащане на преминаването ще създаде опасен прецедент за международните морски маршрути. Иран трябва да се откаже от всякакви планове за налагане на транзитни такси", пише тя.

Калас посочи, че Европа ще започне да играе ключова роля във възстановяването на свободния енергиен и търговски поток, след като бъде постигнат мир в региона.

Междувременно председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа също в "Екс", че ЕС може да помогне чрез споделяне на сателитни данни и чрез подсилване на своята военноморска мисия "Аспидес", която в момента действа в Червено море. Мандатът на мисията се простира до Червено море, Аденския залив, Арабско море и Оманския залив, но не включва самия Ормузки проток.

