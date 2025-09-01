Най-малко 600 души са загинали при земетресението в Афганистан

Повече от 600 души са загинали след земетресението с магнитуд от 6 по скалата на Рихтер, което разтърси източната част на Афганистан, съобщи на 1 септември Министерството на вътрешните работи в Кабул, контролирано от управляващите талибани. Трусът с дълбочина 8 км разтърси сгради от Кабул до столицата на Пакистан - Исламабад. Отдалечената област, в която се е случило земетресението, затруднява предоставянето на точни оценки, като властите предупреждават за голям брой жертви.

Десетки къщи са "под развалините", казват източници от талибанското правителство, цитирани от BBC, а властите съобщават, че цели села са унищожени.

Местни жители разказват, че свлачища са отрязали райони близо до епицентъра, което означава, че ще отнеме много време, за да се оцени напълно щетата, съобщава кореспондентът на британската обществена телевизия в Кабул Йогита Лимае.

Още: Силно земетресение в Афганистан, има загинали (ВИДЕО)

Земетресение в планински район усложнява помощните операции

Там, където е станало земетресението, теренът е планински. Достъпът до тези райони е изключително труден дори и в най-добрите условия, което значително затруднява спасителните и помощните операции.

Снимка: Getty Images

Пътят, водещ до епицентъра, е блокиран. Талибанското правителство използва хеликоптери, за да евакуира хората. Всякакви спасителни операции ще се извършват бавно.

Още: Нараства броят на децата, загинали в Афганистан (ВИДЕО)

622 жертви, над 1500 ранени

Броят на загиналите в провинция Конар е 610, а в Нангархар – 12, което означава, че броят на жертвите, обявен от афганистанските власти, е 622 души. Според изявлението на талибаните над 1500 души са ранени.

Въпреки това все още се появяват нови подробности и тези цифри могат да се променят, особено предвид отдалечеността на засегнатата област и трудността за международните хуманитарни организации да достигнат до нея.

Още: Защо Русия призна талибаните?