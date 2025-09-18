Фон дер Лайен заради Газа: Да сложим край на търговията с Израел

"Ужасяващите събития, които се развиват ежедневно в Ивицата Газа, трябва да прекратят. Незабавното прекратяване на огъня, безпрепятственият достъп за цялата хуманитарна помощ и освобождаването на всички заложници, държани от "Хамас", са от съществено значение. Европейският съюз остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави. Отразявайки тези принципни ангажименти и като вземаме предвид сериозните скорошни събития на Западния бряг, ние предлагаме да преустановим търговското споразумение с Израел, да санкционираме екстремистки настроените израелски министри и заселниците (които насилствено заемат палестинска земя) и да спрем двустранната подкрепа за Израел, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или Яд Вашем". Това каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен - и с тези думи представи предложение на Комисията заради операцията на Израел в Газа.

Основното в предложението - спиране на търговското споразумение с Израел и определени санкции.

Европейската комисия предлага на Европейския съвет да спре някои свързани с търговията разпоредби от споразумението с Израел, които попадат в общата търговска политика на Съюза. Съветът трябва да приеме решението с квалифицирано мнозинство. Решението ще влезе в сила в датата на приемането му.След като решението бъде прието, Съветът за асоцииране ЕС-Израел ще бъде уведомен за суспендирането. Суспендирането ще влезе в сила 30 дни след уведомяването на Съвета за асоцииране.

ЕС е най-големият търговски партньор на Израел - 32% от общия обем на търговия на Израел се пада на търговските отношения с ЕС. Вносът на Израел в ЕС за 2024 година е 15,9 млрд. евро, а износът на ЕС за Израел е 26,7 млрд. евро. Обща търговия между ЕС и Израел през 2024 г. е 42,6 милиарда евро. За сравнение, търговията между ЕС и Израел възлиза на 25,6 милиарда евро през 2023 г. (вносът на ЕС е 10,5 милиарда евро, а износът - 15,1 милиарда евро).

Санкции срещу "Хамас", израелски министри и заселници

По-конкретно, пакетът се състои от 4 проекта на правни акта с 9 предложения за включване в списъка срещу министрите и заселниците (съгласно Глобалния режим на ЕС за санкции за правата на човека), както и засилен пакет с включване в списъка срещу 10 членове на политбюро на "Хамас", въз основа на нов критерий за включване в списъка съгласно режима на санкции срещу "Хамас". Съветът трябва да одобри решението с единодушие.

По отношение на израелските заселници, ЕС вече е санкционирал общо 9 физически лица и 5 организации.

