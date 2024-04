Хиляди демонстранти поискаха освобождаването на израелските заложници, държани от "Хамас" (ВИДЕО+СНИМКИ)

При атаката бяха убити около 1200 души, а 253 бяха взети за заложници, включително деца, възрастни хора, цивилни и войници. Около половината от тях бяха освободени като част от краткосрочно споразумение за примирие в края на ноември.

Massive protest in Israel in front of the Knesset, calling for the release of the hostages and elections. pic.twitter.com/ftaSB7JTXj

Разговорите за ново примирие, което би включвало освобождаването на още десетки заложници, бяха подновени в Египет в неделя.

ОЩЕ: Израел възобновява преговорите с "Хамас" за заложниците



Семействата на някои от заложниците са обезпокоени, защото предишните кръгове на преговорите не дадоха резултат, а заложници вече починаха в плен.

Макар че родители на заложници призоваха на неделната демонстрация премиера Бенямин Нетаняху да направи повече за връщането на близките им, ораторите на митинга се придържаха към аполитични послания и се фокусираха върху болката си и върху нуждата от бързо завръщане на любимите им хора в домовете им.

Според социологическо проучване, разпространено в неделя от израелската телевизия N12 News, 56% от запитаните казват, че правителството не прави достатъчно за връщането на заложниците, а 39% са на обратното мнение.

Massive crowds took to the streets of Israel to protest against Benjamin Netanyahu's government.



Demonstrators called for early elections and more efforts to negotiate the release of hostages held by the Palestinian Islamist militant group Hamas.

https://t.co/VsBbFJo67H pic.twitter.com/lYfjqm9uRv