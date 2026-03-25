Иран е поискал да преговаря с Джей Ди Ванс, 1000 войници на САЩ пристигат в района

Ирански представители са уведомили администрацията на Тръмп, че не желаят да започват отново преговори със специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, и биха предпочели да се ангажират с вицепрезидента Джей Ди Ванс, съобщиха два регионални източника на CNN.

Тръмп заяви днес, че Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други експерти ръководят преговорите, изразявайки оптимизъм, че сделката е на хоризонта.

"Дефицит на доверие" в Уиткоф и Кушнер

Според CNN ирански представители са предали чрез свои канали информация, че не искат да се ангажират отново със Стив Уиткоф или Джаред Кушнер, аргументирайки се с "дефицит на доверие", след като предишните разговори доведоха до военната офанзива на САЩ и Израел.

Според източници Ванс се възприема като по-благосклонно настроен към прекратяването на войната, като един от източниците отбелязал, че той създава усещането, че би бил решен да "приключи конфликта".

"Когото и администрацията на САЩ да реши да изпрати, иранците ще трябва да го приемат, но това не означава, че нямат предпочитания", е казал вторият източник.

В доклада се казва, че потенциална среща в Исламабад по-късно тази седмица все още се обмисля, въпреки че източниците изразиха скептицизъм, че тя ще се осъществи.

По-рано във вторник президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ "водят преговори в момента" с Иран и че Ванс, държавният секретар Марко Рубио, Уиткоф и Кушнер участват в дипломатическите усилия.

План от 15 точки

По-рано стана ясно, че чрец Пакистан САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки за прекратяване на войната, очертаващ стъпки по отношение на ядрените и балистичните ракетни програми на Техеран, както и морската сигурност в Ормузкия проток.

Ирански представители заявиха, че са получили съобщения от някои "приятелски страни", които са предали искане на САЩ за преговори за прекратяване на войната, но същевременно се отричат ​​всякакви директни разговори с Вашингтон.

САЩ и Израел извършват въздушни удари срещу Иран от 28 февруари насам, като досега са загинали над 1340 души. Иран им отвърна с удари с дронове и ракети, насочени към Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които се намират американски военни активи. По същата линия имаше изстреляни ракети към Турция и Кипър.

1000 американски военни акостират в района

Приблизително 1000 американски войници от 82-ра въздушно-десантна дивизия на армията се очаква да бъдат разположени през следващите дни в Близкия изток, пише CNN. Това ще допринесе за нарастващата военна огнева мощ на САЩ в региона.

Контингентът включва генерал-майор Брандън Тегтмайер, командир на 82- ра въздушно-десантна дивизия, и щаб на дивизията, както и батальон от бойната група на 1-ва бригада, която в момента действа като сили за незабавно реагиране (IRF) на дивизията, съобщиха източниците на CNN.

Бригадата ще бъде "бойна единица в готовност" в Близкия изток, подготвена да бъде призована, ако е необходимо.

82-ра въздушно-десантна дивизия предприе подобна акция и през 2020 г. след убийството на иранския командир Касем Солеймани.

IRF е бригада, готова за действие с ограничено предизвестие, действаща като сила за бързо реагиране, способна да се разгърне в рамките на часове, когато бъде призована. Обозначението на IRF се ротира между екипите в армейската бригада.

В същото време стана ясно, че Иран е назначил Мохамед Багер Золкадр, ветеран от Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) , за ръководител на националната сигурност, след като Али Лариджани беше убит при израелски удар миналата седмица. Анализатори смятат, че издигането на Золкадр сигнализира, че новият върховен лидер затяга хватката си върху властта.