Иран е стрелял по два кораба в Ормузкия проток след новото затваряне, върховният лидер заплаши враговете

Два кораба, сред които супертанкер под индийски флаг, са били принудени да се върнат от Ормузкия проток, след като към тях са се приближили военноморски единици на Иранската революционна гвардия, съобщи на 18 април компанията за наблюдение на морския транспорт TankerTrackers. Според нея аудиозаписи сочат, че катерите на Революционната гвардия са открили огън, докато корабите са били пренасочвани на запад.

Един от плавателните съдове е бил много голям танкер, превозващ около два милиона барела иракски петрол, добавиха от TankerTrackers. Индия все още внася ирански петрол.

В отделно съобщение Британската служба за морска търговия (UKMTO) обяви, че танкер е бил приближен и обстрелян от два катера на Иранската революционна гвардия на около 20 морски мили североизточно от Оман - вероятно става дума за един от двата горепосочени плавателни съда. Капитанът на кораба е докладвал за инцидента, като е добавил, че танкерът и екипажът му са в безопасност.

Иран отново затвори Ормузкия проток

По-рано днес Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток - жизненоважен търговски маршрут, през който преминават около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен газ, а също жизненоважни храни, лекарства, химикали, торове и др. Това се случи само ден след като проливът бе отворен. САЩ обаче не спряха да поддържат военноморската си блокада на иранските пристанища, заради което Техеран е взел решението да спре отново корабоплаването през протока.

❗️ Reports of gunfire in the Strait of Hormuz — Reuters



At least two vessels attempting to pass reported being fired upon.



Also, around 20 ships are turning back toward Oman after Iran announced the strait's closure.

Някои търговски кораби са получили радиосъобщения, че проливът Ормуз отново е затворен и на корабите не се разрешава да преминават, съобщи Reuters, позовавайки се на източници от корабоплаването.

Междувременно The Wall Street Journal съобщава, че след обявените от иранските военни намерения за ново затваряне на пролива около 20 кораба, очакващи да преминат, са се върнали обратно към Оман. Малко по-късно американските сили обявиха, че са върнали 23 кораба от началото на морската блокада срещу плавателни съдове, влизащи или излизащи от ирански пристанища. Крайбрежният боен кораб USS Canberra патрулира в Арабско море като част от операцията. „От началото на блокадата 23 кораба са се подчинили на указанията на американските сили да обърнат“, се посочва в публикация в X на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

В съобщение, приписвано на върховния лидер на Иран Моджатаба Хаменей, се казва, че военноморските сили на страната са готови да нанесат „нови горчиви поражения“ на враговете на Иран. Изявлението беше публикувано в канал в Telegram и изглеждаше, че е по повод Деня на армията, предава опозиционната телевизия Iran International.

