Иран напусна преговорите в Швейцария след заплахите на Доналд Тръмп? (ВИДЕО)

Делегацията на Иран напусна мястото на преговорите със Съединените щати в Швейцария в знак на протест срещу изказванията на президента Доналд Тръмп, съобщи на 21 юни иранската информационна агенция Tasnim, свързана с Революционната гвардия. Тя се позова на източник, запознат с преговорите. И държавната телевизия Press TV излъчи репортаж, в който се казва, че делегацията е подала протест пред Вашингтон, но не се уточняваше характерът на този протест.

Кореспондентът на американската медия Axios Барак Равид обаче оспори тази информация - според цитиран от него дипломат, участващ в разговорите, иранците не са напуснали.

С какво Тръмп ядоса Иран?

Докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха в Швейцария с иранската делегация, водена от външния министър Абас Арагчи, и с посредниците Пакистан и Катар, Тръмп избухна в социалната мрежа Truth Social и пред FOX News.

Още: Тръмп към Иран: Затворите ли Ормузкия проток, ще останете без държава (ВИДЕО)

Президентът на САЩ е заплашил Иран пред телевизията, че ако затвори Ормузкия проток, иранците ще останат "без държава".

Освен това написа в профила си в социалната мрежа, че "Иран трябва незабавно да спре високоплатените си проксита в Ливан да създават проблеми. Ако не го направят, ще нанесем отново много тежък удар по Иран, точно както направихме миналата седмица, само че още по-тежък!!!". Той имаше предвид пълномощниците на иранците на ливанска територия - шиитската групировка "Хизбула", чиито бойци са цел на Израел.

Иран отвърна

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви в отговор, че САЩ трябва да бъдат внимателни с изявленията си, като заплаши, че иранските въоръжени сили са готови да отговорят.

Още: САЩ и Иран преговарят в Швейцария: Стартовите позиции и големият залог (ВИДЕО)

„Ако заплахите им бяха подействали, те нямаше да стигнат до днешната безизходица“, написа Галибаф в X. „Колкото повече говорят, толкова повече ние действаме".

Снимка: Getty Images

Отделно от това източник, цитиран от свързаната с Иранската революционна гвардия информационна агенция Fars, заяви, че изказванията на американския президент Доналд Тръмп са прекъснали преговорите в Швейцария и са породили несигурност относно това дали преговорите изобщо ще продължат.

Слухове за постигната сделка по ядрената програма

Преди това се разпространиха спекулации, цитирани от Al Arabiya, според които Иран и САЩ са се споразумели за намаляване на нивата на обогатяване на уран от страна на Техеран, създаване на работни групи за изготвяне на окончателно споразумение и гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни, както съобщи пакистанският външен министър Ишак Дар.

🚨 BREAKING: Iran and the United States have reached a breakthrough agreement



Iran and the United States have reportedly agreed on a reduction of uranium enrichment levels, the creation of working groups to prepare a final deal, and guaranteed free navigation through the Strait… pic.twitter.com/6wgHittPFp — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026

Преговорите се описваха като „напредващи положително“.

Израел също е пречка

Израел пък обяви, че няма да напусне Южен Ливан. Една от основните точки в споразумението за мир между Вашингтон и Техеран е израелските сили да спрат военната кампания на ливанска земя, където те продължават да действат срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

„Ние твърдо защитаваме нашите жизненоважни интереси. Постигнахме значителни успехи и няма да се откажем от тях. Ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

"Що се отнася до Иран, независимо от политическите събития, няма да допусна Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Докато съм министър-председател на Израел, това няма да се случи", категоричен е Нетаняху.

Israel will not leave southern Lebanon, Netanyahu says



“We are firmly defending our vital interests. We have achieved major successes and will not give them up.



We will remain in the security zone in southern Lebanon for as long as necessary.



As for Iran, regardless of… https://t.co/v16OZjwRZZ pic.twitter.com/zV1o1QhuSp — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026