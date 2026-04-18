Иран не отстъпва на американските удари: Отново затваря Ормузкия проток

18 април 2026, 11:52 часа
Снимка: iStock
Иран не отстъпва на американските удари и отново се закани, че ще затвори Ормузкия проток. Точните думи в британския всекидневник "The Guardian" гласят: "Иран заявява, че контролът над Ормузкия проток се върна към „предишното си състояние“ поради блокадата на САЩ". Още: Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

Контролът на Ормузкия проток се върна към предишното си състояние

Снимка: iStock

Още: Руската задна врата на Иран срещу Тръмп

В изявление, разпространено от иранските медии, оперативното командване на иранските военни, Хатам Ал-Анбия, определи продължаващата американска блокада като „пиратство“, казвайки.

„Поради тази причина контролът над Ормузкия проток се върна към предишното си състояние и този стратегически воден път е под строгото управление и контрол на въоръжените сили на Иран". 

„Докато САЩ не възстановят пълната свобода на корабоплаване за плавателни съдове от ирански произход до дестинация и от дестинация обратно до Иран, ситуацията в Ормузкия проток ще остане строго контролирана и в предишното си състояние.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп веднага реагирана на решението на Иран и заяви, че "може би няма да удъжли прекратяването на огъня с иранската държава". "Така че имате блокада и за съжаление ще трябва да започнем да хвърляме бомби отново", закани се Тръмп. 

Още: Мерц: Войната с Иран да не се превръща в стрес тест за НАТО

Антон Иванов Отговорен редактор
