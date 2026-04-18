Иран не отстъпва на американските удари: Отново затваря Ормузкия проток

Иран не отстъпва на американските удари и отново се закани, че ще затвори Ормузкия проток. Точните думи в британския всекидневник "The Guardian" гласят: "Иран заявява, че контролът над Ормузкия проток се върна към „предишното си състояние“ поради блокадата на САЩ". Още: Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

В изявление, разпространено от иранските медии, оперативното командване на иранските военни, Хатам Ал-Анбия, определи продължаващата американска блокада като „пиратство“, казвайки.

„Поради тази причина контролът над Ормузкия проток се върна към предишното си състояние и този стратегически воден път е под строгото управление и контрол на въоръжените сили на Иран".

„Докато САЩ не възстановят пълната свобода на корабоплаване за плавателни съдове от ирански произход до дестинация и от дестинация обратно до Иран, ситуацията в Ормузкия проток ще остане строго контролирана и в предишното си състояние.“

Trump on Iran:



Maybe I won’t extend the ceasefire.



— Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп веднага реагирана на решението на Иран и заяви, че "може би няма да удъжли прекратяването на огъня с иранската държава". "Така че имате блокада и за съжаление ще трябва да започнем да хвърляме бомби отново", закани се Тръмп.

