"Ще изнесем иранския уран лека-полека": Вашингтон и Техеран обсъждат сделка за милиарди (ВИДЕО)

Съединените щати и Иран обсъждат сделка на стойност десетки милиарди долари. Според Axios, предложението включва размразяване на около 20 милиарда долара в замяна на ограничения върху иранската ядрена програма. Въпреки това все още няма споразумение какво да се прави с големите запаси от обогатен уран. САЩ настояват уранът да бъде изнесен от страната, докато Иран иска да го преработи вътрешно.

Обсъжда се и възможен компромис — част от запасите да бъдат изпратени в трета страна, а останалата част да бъде обработена под международен надзор. Вашингтон също настоява за 20-годишна пауза в обогатяването на уран, докато Техеран е готов да се съгласи само за около пет години. Преговорите относно иранската ракетна програма и дейностите на нейните прокси групи засега не са постигнали напредък.

"Ще изнесем урана лека-полека"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред Ройтерс, че САЩ ще работят с Иран, за да изнесат обогатения му уран на своя територия. „Ще го вземем заедно. Отиваме в Иран и ще започнем лека-полека да го изкопаваме с големите машинарии… Ще го откараме обратно в САЩ“, заяви Тръмп по време на телефонно интервю. Той говори за „ядрен прах“ и допълни, че материалът ще бъде прибран „много скоро“. Споменатият от Тръмп „ядрен прах“ е онова, което според него е останало, след като САЩ и Иран бомбардираха иранските ядрени обекти през юни миналата година.

Смята се, че Иран притежава повече от 400 килограма обогатен до 60% чистота уран. Иранската ядрена програма е един от най-деликатните въпроси в американско-иранските преговори. Тръмп заяви, че основната причина за войната е да се попречи на Иран да придобие ядрено оръжие. Иран твърди, че обогатяването на уран – процес, който произвежда ядрено гориво за АЕЦ и ядрени бойни глави в зависимост от продължителността му, е само за мирни цели.

Морската блокада на Ормузкия проток

Тръмп каза още, че САЩ ще поддържат морската блокада срещу Иран до сключването на споразумението. „Мисля, че сделката ще се случи много бързо. Разбираме се много добре с Иран“, заяви той.

Тръмп заяви, че са необходими допълнителни преговори за постигане на споразумение и че те ще се проведат „може би през уикенда“. Той допусна, че може да замине за Исламабад, след като споразумението бъде сключено.

Президентът заяви, че САЩ работят с Иран за премахването на мините от Ормузкия проток. В отговор на съобщение, че САЩ обмислят сделка с Иран за урана на стойност 20 млрд. долара, Тръмп заяви, че „ никакви пари няма да преминават от едни ръце в други.“

Иран отново опроверга Тръмп

Иран тази вечер отрече да се е съгласявал да прехвърли запасите си от обогатен уран, след изявлението на американския президент Доналд Тръмп по този въпрос, който е в основата на спора между двете страни, предаде Франс прес.

“Обогатеният уран на Иран няма да бъде прехвърлян никъде. Както иранската земя е свещена за нас, така този въпрос е от голяма значимост за нас”, заяви говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от обществената телевизия.

— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

“Те се съгласиха да ни върнат ядрения прах”, каза снощи Тръмп във връзка със запасите от обогатения до висока степен уран на Иран, преди по-рано днес да потвърди, че няма останали други “конфликтни точки” за сключване на споразумение.

