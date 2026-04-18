Традициите, които ТРЯБВА да спазите на Томина неделя

На Томина неделя, Антипасха, Църквата отбелязва евангелското събитие, когато възкръсналият Христос се явява на учениците, а след това и на Тома, който преди това не е вярвал на историята за Възкресението. Ето кои са традициите, които задължително се спазват на този ден.

Томина неделя 2026

Томина неделя винаги се отбелязва в първата неделя след Великден. Тази година празникът се пада на 19 април.

Евангелската основа за Томината неделя се намира в историята за явяването на възкръсналия Христос на учениците. Когато Христос за първи път се явил на апостолите след Възкресението, Тома не бил сред тях. Чувайки по-късно разказа на другите ученици, той отказал да повярва без лични доказателства и заявил, че ще повярва само когато види раните на Спасителя със собствените си очи. Осем дни по-късно Христос отново се явил на учениците и се обърнал директно към Тома. След това Тома изповядал вярата си в Христос.

В църковната традиция името „Антипасха“ не означава контраст с Великден, а по-скоро препратка към миналото великденско честване, неговото повторно откриване на осмия ден. Ето защо този ден заема специално място в календара - той следва Светлата седмица и съчетава както продължението на Великден, така и евангелската история за Тома.

Традиции и обичаи на Томина неделя

Един от обичаите на Томина неделя е повторното боядисване на яйца, които се раздават за душите на покойните. Вярва се, че по този начин те ще се предпазят от превъплъщаване. В понеделник или вторник след Томина неделя се прави помен за починалите.

В части на Източна България по традиция помените се правят на Томина неделя.

На Томина неделя се посещават гробовете на починалите с радостната вест за възкресението на Христос. Дава се милостиня или храна на нуждаещите се. Но не се оставя храна на гроба. Раздават се козунаци, боядисани яйца и вино. Боядисаните великденски яйца се раздават и на съседите в знак на почит на паметта на починалите.

На този ден човек не трябва да се предава на униние и да тъгува за починалите си близки.

Най-важното нещо, което можете и трябва да направите на 19 април, е да посетите неделните църковни служби, ако е възможно.

На Томина неделя имен ден празнуват всички с имената Тома, Томислав, Томислава и подобни.

