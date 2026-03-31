Иран обяви Украйна за агресор пред ООН след като от години помага на Путин да я бомбардира. Киев отговори

Потвърждението от страна на Украйна, че изпраща ПВО експерти в Близкия изток, "представлява активно участие във военна агресия срещу Иран". Това заяви постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани, предаде NBC на база публикации в ирански държавни информационни медии.
Според Иран, с това си действие "Украйна поема международна отговорност съгласно международното право за подпомагане или съдействие при извършването на международно неправомерно деяние", пише Амир Саид Иравани в писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и Съвета за сигурност на организацията, което беше публикувано чрез официалната иранска държавна информационна агенция IRNA.
Иран счита, че украинските ПВО специалисти всъщност били предоставяне на оперативна и техническа помощ за осъществяване на агресия, а не за защита от ирански дронове и ракети. На всичкото отгоре Техеран говори за умишлен натиск чрез обстрели срещу цивилна инфраструктура с цел икономически натиск и "колективно наказание", което било сериозни нарушения на международното хуманитарно право, включително военни престъпления.
Iran considers Ukraine to be a participant in the aggression by the United States and Israel against Tehran, said Amir Saeid Iravani, Iran's permanent representative to the United Nations.
Интересен факт - какво тогава представлява иранската политика и предоставянето от страна на Иран на дронове-камикадзе (а не ПВО) "Шахед" на Русия, която пета година не спира да бомбардира какво ли не в Украйна, особено цивилна инфраструктура. Украинският отговор именно в този контекст не закъсня - говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий беше изключително красноречив в официалния си профил в "Х": "Как да разберем дали представител на иранския режим лъже? Ако устните му се движат, значи лъже. Почти 60 000 дрона, дадени от Иран на Русия, са ударили Украйна от 2022 г. насам. Нито един украински дрон никога не е ударил Иран. Този лъжец отдавна трябваше да си отиде заедно с режима си".
How to know whether an Iranian regime representative is lying? If his lips move, he is.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 30, 2026
Almost 60,000 drones shared by Iran with Russia have struck Ukraine since 2022.
Not a single Ukrainian drone has ever hit Iran.
This liar should’ve been long gone together with his regime. https://t.co/K9qM3FX1fc
