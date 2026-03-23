Иран заплашва да спре водата в Близкия изток

Иран предупреждава, че може да удари инсталации за обезсоляване и енергийни съоръжения в Персийския залив. Това е ход, който може да остави милиони без прясна вода и да предизвика хуманитарна криза. Техеран също така заявява, че ще атакува американската енергийна и технологична инфраструктура в региона, ако Вашингтон атакува първи. Още: НА ЖИВО: Тръмп постави ултиматум на Иран за Ормузкия проток, Техеран му отговори

Само предупреждение, засега

Iran warns it could strike desalination plants and energy facilities in the Gulf — a move that could leave millions without fresh water and trigger a humanitarian crisis.



Tehran also says it will target US energy and… — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

Още: "Десант на остров Харг ще е катастрофа": Бивш директор за борба с тероризма в САЩ с предупреждение

Всичко това е все още само предупреждение. Иран ще прибегне до крайни мерки, ако Тръмп изпълни обещанието си да унищожи енергийната инфраструктура на Иран.

Припомняме и какво се случи от началото на войната в Иран. Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско- израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА. Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в X.

Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия. Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни, предаде БТА.

Още: "Това е единственият език, който иранците разбират": Финансовият министър на САЩ за твърдия тон на Тръмп (ВИДЕО)