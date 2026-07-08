Повече от съседи: Силяновска хем е вдъхновена след среща с Радев, хем се оплаква

Българският премиер Румен Радев казал на македонския президент Гордана Силяновска -Давкова, че не са просто съседи. С това се похвали самата Давкова пред медиите в Анкара, предаде македонската медия press24.mk. Те се срещнали с Радев снощи за кратко, разказва още македонският президент. Българският министър-председател ѝ е казал, че те не са просто съседи, а че тя е негов приятел – думи, които тя определи като вдъхновяващи и окуражаващи.

Силяновска също така е имала и задълбочен разговор с унгарския министър-председател, който потвърдил, че ще застане още по-категорично зад Западните Балкани.

Хем е вдъхновена, хем продължава два се оплаква

Въпреки вдъхновението си от българския премиер - македонският президент Гордана Силяновска-Давкова отправи послание към европейските партньори относно дългогодишното статукво в процеса на европейска интеграция на Северна Македония.

Тя подчерта разликата в отношението към страната от страна на тези две ключови международни организации.

„Понякога се питам как едни и същи държавници – президенти и министър-председатели – могат да се държат по един начин в рамките на НАТО, проявявайки разбиране, а същевременно да ни държат в капана на лабиринт вече двадесет години, що се отнася до Европейския съюз. Време е да преодолеем това“, заяви Силяновска-Давкова. ОЩЕ: След доклада на ЕП за "Сръбски свят" в Скопие: Силяновска и Вучич говориха по телефона за приятелството си