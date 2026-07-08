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Кокаин със снимка на Зеленски на границата? Какво казват румънските митничари

08 юли 2026, 18:08 часа 944 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Кокаин със снимка на Зеленски на границата? Какво казват румънските митничари

Румънската митническа служба отрече информацията, че на митницата са били иззети 75 килограма кокаин, опакован в торбички със снимка на украинския президент Володимир Зеленски. "В интернет се разпространява "новина", в която се твърди, че румънската митническа служба е конфискувала 75 килограма кокаин, опакован в торбички със снимка на украинския президент Володимир Зеленски. Тази информация е невярна. Нашата агенция не е извършвала подобни дейности, нито е публикувала изявления по този въпрос", се казва в съобщението, цитирано от Digi24. 

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Допълва, че на фалшивата снимка, която се разпространява, логото на румънската митническа служба е "нечетливо". Освен това се разпространява и "изфабрикувана екранна снимка, имитираща нашия официален уебсайт, и съобщение, което никога не сме публикували", подчертават от митническата служба. 

Оттам препоръчват гражданите да проверяват информацията и да се доверяват "само на официални и надеждни източници".

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Румъния Митница кокаин Володимир Зеленски фейк
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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