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Прокуратурата разследва смъртта на двумесечно бебе в Карлово

08 юли 2026, 18:09 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Прокуратурата разследва смъртта на двумесечно бебе в Карлово

Окръжна прокуратура в Пловдив започна разследване за починало двумесечно бебе в Карлово, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Случаят вече се разследва от полицията, допълниха от МВР. За случилото се алармира лелята на детето.

По думите ѝ родителите са потърсили помощ в Спешното отделение в Карлово, след като бебето не се е чувствало добре. Тя твърди, че дежурният екип е отказал да приеме детето с мотив, че е със симптоми на хрема.

Според разказа на близките, след като се прибрали у дома, състоянието на бебето рязко се влошило и то започнало да пожълтява. Родителите незабавно го върнали в Спешното отделение, където по-късно им било съобщено, че детето е починало. На място са пристигнали полицейски екипи и е започнало разследване.

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От Детското отделение на карловската болница заявиха, че бебето не е било хоспитализирано при тях, рише БНТ.

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Очаква се официално становище от Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив, както и резултатите от проверката, които да установят какво точно се е случило и дали са допуснати нарушения.

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Прокуратура разследване Карлово загинало бебе
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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