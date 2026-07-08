Шампионски характер: Димитър Кисимов превзе Уимбълдън

Димитър Кисимов продължава впечатляващото си представяне на юношеския турнир на Уимбълдън, след като се класира за четвъртфиналите след драматичен обрат срещу своя партньор на двойки Конър Дойг от Република Южна Африка. Поставеният под №9 в схемата 18-годишен българин се наложи с 4:6, 6:3, 7:6(5) след час и 49 минути игра и записа трета поредна победа в надпреварата.

Поставеният под №9 българин записа трета поредна победа в Лондон

Двубоят започна трудно за Кисимов, който допусна пробив още в откриващия гейм на първия сет. Именно той се оказа достатъчен за Дойг да вземе аванс в срещата след 6:4. Българинът реагира отлично във втората част. Той реализира ключов пробив за 4:2 и не допусна изненада до края, изравнявайки резултата след 6:3. Решителният трети сет предложи много драматични моменти. Кисимов проби за 2:1, а при 3:2 показа здрави нерви, като спаси три възможности на съперника да върне пробива и увеличи преднината си на 4:2. Последва обаче нов обрат, след като Дойг успя да възстанови равенството при 4:4.

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До края двамата печелеха подаванията си и победителят трябваше да бъде определен с тайбрек. В него Кисимов изостана с 2:4, но демонстрира страхотен характер, като спечели шест поредни разигравания и обърна резултата. Българинът стигна до 9:5 и реализира още първия си мачбол, за да си осигури място сред най-добрите осем.

В битката за полуфиналите Кисимов ще се изправи срещу победителя от двубоя между втория поставен Джейми Макензи от Германия и австралиеца Круз Хюит, който е син на бившия №1 в света Лейтън Хюит.

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